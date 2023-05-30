Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Весна закінчиться тепло, але з опадами: в яких областях очікувати дощ arrow

Весна закінчиться тепло, але з опадами: в яких областях очікувати дощ

30 травня 2023 17:03
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погоди по Україні в останній день весни буде теплою, але з опадами
Чоловік йде з парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народна синоптикиня оприлюднила прогноз погоди по Україні на 31 травня. Наталка Діденко зазначила, що весна закінчиться тепло. Завтра подекуди дощитиме, можливо, навіть грози.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди по Україні

Народна синоптикиня повідомила, що за прогнозом дощі, місцями з грозами, пройдуть по Україні по:

  • східних областях
  • південних областях
  • центральних областях
  • південно-західних областях

На півночі та на значній частині заходу буде суха погода.

Вдень 31 травня температура повітря по Україні очікується +20+26 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У середу, 31 травня, у столиці погода очікується теплою, без опадів.

Температура повітря по області очікується +22+24 градуси тепла.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, в Україні очікується хмарність із дощами та грозами. Температура вдень становитиме близько +23 градуси.

У вівторок, 30 травня, синоптики прогнозують в Одесі мінливу хмарність. В області можливий короткочасний дощ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB