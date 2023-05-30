Погоди по Україні в останній день весни буде теплою, але з опадами

Чоловік йде з парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE

Народна синоптикиня оприлюднила прогноз погоди по Україні на 31 травня. Наталка Діденко зазначила, що весна закінчиться тепло. Завтра подекуди дощитиме, можливо, навіть грози.

Про це інформує народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по Україні

Народна синоптикиня повідомила, що за прогнозом дощі, місцями з грозами, пройдуть по Україні по:

східних областях

південних областях

центральних областях

південно-західних областях

На півночі та на значній частині заходу буде суха погода.

Вдень 31 травня температура повітря по Україні очікується +20+26 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У середу, 31 травня, у столиці погода очікується теплою, без опадів.

Температура повітря по області очікується +22+24 градуси тепла.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, в Україні очікується хмарність із дощами та грозами. Температура вдень становитиме близько +23 градуси.

У вівторок, 30 травня, синоптики прогнозують в Одесі мінливу хмарність. В області можливий короткочасний дощ.