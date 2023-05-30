Погода в Україна 30 травня

Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні будуть дощі та грози
Сьогодні, 30 травня, в Україні очікується хмарність із дощами та грозами. Температура вдень становитиме близько +23 градуси.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 30 травня
Сьогодні в Криму, Карпатах та на Закарпатті прогнозують дощі з грозами.
Температура вночі становитиме +18-13 градусів, удень +22-27 градусів. У Карпатах удень буде +15-20 градусів.
Вітер очікується північний, північно-східний.
Погода на Київщині
Сьогодні в Київські області очікується хмарність, без опадів.
Температура вночі становитиме +10-12 градусів, удень +23-25 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Невелике похолодання сьогодні очікується у Харківській області. Тут температура повітря становитиме +18-21 градусів.
Дощі з грозами пройдуть у східних, південних областях, крім Одеської області, а також на західній Україні, крім Тернопільської та Хмельницької областей. На решті території без опадів.
Напрямок вітру — південно-східний, помірний.
Нагадаємо, що 30-31 травня у західних областях (за винятком Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницької областях прогнозується екстремальна пожежна небезпека.