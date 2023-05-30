Погода в Україна 30 травня

Жінка ховається від дощу під парасолею. Фото: РБК-Україна

Сьогодні, 30 травня, в Україні очікується хмарність із дощами та грозами. Температура вдень становитиме близько +23 градуси.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 30 травня

Сьогодні в Криму, Карпатах та на Закарпатті прогнозують дощі з грозами.

Температура вночі становитиме +18-13 градусів, удень +22-27 градусів. У Карпатах удень буде +15-20 градусів.

Вітер очікується північний, північно-східний.

Карта погоди на 30 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

Сьогодні в Київські області очікується хмарність, без опадів.

Температура вночі становитиме +10-12 градусів, удень +23-25 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Невелике похолодання сьогодні очікується у Харківській області. Тут температура повітря становитиме +18-21 градусів.

Дощі з грозами пройдуть у східних, південних областях, крім Одеської області, а також на західній Україні, крім Тернопільської та Хмельницької областей. На решті території без опадів.

Напрямок вітру — південно-східний, помірний.

Карта погоди на 30 травня. Фото: Наталія Діденко

Нагадаємо, що 30-31 травня у західних областях (за винятком Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницької областях прогнозується екстремальна пожежна небезпека.