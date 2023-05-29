Погода в Україні на 30 травня - де очікуються дощі

Прогноз погоди в Україні на 30 травня. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 30 травня, в Україні очікується хмарність із дощами та грозами . Температура вдень становитиме близько +23 градуси.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні

Дощі з грозами обіцяють:

в Криму;

у Карпатах;

на Закарпатті.

Температура вночі становитиме +18…+13 градусів, удень +22…+27 градусів. У Карпатах удень буде +15…+20 градусів.

Вітер очікується на північний, північно-східний.

Карта погоди на 30 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві

Очікується хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме +10...+12 градусів, удень +23...+25 градусів.

Погода на тиждень

Укргідрометцентр повідомляє, що найближчими 48 годинами на південному сході країни та в Криму очікуються короткі зливи з грозами, тоді як на решті території і 1 червня по всій Україні прогнозується суха погода. Станом на п'ятницю опади не передбачаються, проте у західних та північних областях можливі тимчасові дощі та грози протягом дня.

Вітер дме з північного сходу, потім змінить свій напрямок на західний, зі швидкістю 3-10 м/с.

Протягом ночі температура повітря становитиме +10…+16 градусів, у західних та північних областях місцями коливатиметься в межах +7…+9 градусів. Вдень очікується +21...+27 градусів, а 30-31 травня у східних та південно-східних областях +18...+24 градуси.

Попередження про небезпеку

У вівторок, 30 травня, очікуються грози у східних регіонах, а також у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.

Також, 30-31 травня у західних областях (за винятком Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницької областях прогнозується екстремальна пожежна небезпека.

Карта дощів з грозами. Фото: Укргідрометцентр

Карта пожежної небезпеки. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за даними народного синоптика Наталії Діденко, 30 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +22…+26 градусів.