Погода в Україні на 30 травня - де очікуються дощі

Синоптики розповіли, де завтра чекати на дощі з грозами
У вівторок, 30 травня, в Україні очікується хмарність із дощами та грозами . Температура вдень становитиме близько +23 градуси.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яка погода буде в Україні
Дощі з грозами обіцяють:
- в Криму;
- у Карпатах;
- на Закарпатті.
Температура вночі становитиме +18…+13 градусів, удень +22…+27 градусів. У Карпатах удень буде +15…+20 градусів.
Вітер очікується на північний, північно-східний.
Погода у Києві
Очікується хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме +10...+12 градусів, удень +23...+25 градусів.
Погода на тиждень
Укргідрометцентр повідомляє, що найближчими 48 годинами на південному сході країни та в Криму очікуються короткі зливи з грозами, тоді як на решті території і 1 червня по всій Україні прогнозується суха погода. Станом на п'ятницю опади не передбачаються, проте у західних та північних областях можливі тимчасові дощі та грози протягом дня.
Вітер дме з північного сходу, потім змінить свій напрямок на західний, зі швидкістю 3-10 м/с.
Протягом ночі температура повітря становитиме +10…+16 градусів, у західних та північних областях місцями коливатиметься в межах +7…+9 градусів. Вдень очікується +21...+27 градусів, а 30-31 травня у східних та південно-східних областях +18...+24 градуси.
Попередження про небезпеку
У вівторок, 30 травня, очікуються грози у східних регіонах, а також у Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях.
Також, 30-31 травня у західних областях (за винятком Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), північних та Вінницької областях прогнозується екстремальна пожежна небезпека.
Нагадаємо, за даними народного синоптика Наталії Діденко, 30 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +22…+26 градусів.