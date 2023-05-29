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Народный синоптик рассказала, где завтра будет теплее всего

29 мая 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 30 мая - где будет теплее всего
Прогноз погоды на 30 мая/ Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха составит +22…+26 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Небольшое похолодание ожидается в Харьковской области. Здесь температура воздуха составит +18…+21 градусов.

Дожди с грозами пройдут:

  • в восточных областях;
  • в южных областях, кроме Одесской области;
  • на западной Украине, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей;
  • на остальной территории без осадков.

Направление ветра — юго-восточный, умеренный.

Погода на 30 мая
Карта погоды на 30 мая. Фото: Наталья Диденко

Какая погода в Киеве

Во вторник обещают день без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов.

 Напомним, что в понедельник в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра говорят, что на юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы.

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