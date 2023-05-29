Прогноз погоды в Украине на 30 мая - где будет теплее всего

Прогноз погоды на 30 мая/ Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха составит +22…+26 градусов.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Небольшое похолодание ожидается в Харьковской области. Здесь температура воздуха составит +18…+21 градусов.

Дожди с грозами пройдут:

в восточных областях;

в южных областях, кроме Одесской области;

на западной Украине, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей;

на остальной территории без осадков.

Направление ветра — юго-восточный, умеренный.

Карта погоды на 30 мая. Фото: Наталья Диденко

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Во вторник обещают день без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов.

Напомним, что в понедельник в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра говорят, что на юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы.