Прогноз погоды в Украине на 30 мая - где будет теплее всего

Народный синоптик рассказала, где завтра будет теплее всего
Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха составит +22…+26 градусов.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Какая погода будет в Украине
Небольшое похолодание ожидается в Харьковской области. Здесь температура воздуха составит +18…+21 градусов.
Дожди с грозами пройдут:
- в восточных областях;
- в южных областях, кроме Одесской области;
- на западной Украине, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей;
- на остальной территории без осадков.
Направление ветра — юго-восточный, умеренный.
Какая погода в Киеве
Во вторник обещают день без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов.
Напомним, что в понедельник в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.
Синоптики Украинского гидрометцентра говорят, что на юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы.