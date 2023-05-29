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Народний синоптик розповіла, де завтра буде найтепліше

29 травня 2023 17:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 30 травня - де буде найтепліше
Прогноз погоди на 30 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 30 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +22…+26 градусів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Невелике похолодання очікується у Харківській області. Тут температура повітря становитиме +18…+21 градусів.

Дощі з грозами пройдуть:

  • у східних областях;
  • у південних областях, крім Одеської області;
  • на західній Україні, крім Тернопільської та Хмельницької областей;
  • на решті території без опадів.

Напрямок вітру — південно-східний, помірний.

Погода на 30 травня
Карта погоди на 30 травня. Фото: Наталія Діденко

Яка погода у Києві

У вівторок обіцяють день без опадів. Температура повітря становитиме +25 градусів.

Нагадаємо, що у понеділок у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря збільшиться максимум до +23 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру кажуть, що на півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Також очікуються грози.

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