Прогноз погоди в Україні на 30 травня - де буде найтепліше

Народний синоптик розповіла, де завтра буде найтепліше
У вівторок, 30 травня, в Україні очікується тепла погода. Температура повітря становитиме +22…+26 градусів.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.
Яка погода буде в Україні
Невелике похолодання очікується у Харківській області. Тут температура повітря становитиме +18…+21 градусів.
Дощі з грозами пройдуть:
- у східних областях;
- у південних областях, крім Одеської області;
- на західній Україні, крім Тернопільської та Хмельницької областей;
- на решті території без опадів.
Напрямок вітру — південно-східний, помірний.
Яка погода у Києві
У вівторок обіцяють день без опадів. Температура повітря становитиме +25 градусів.
Нагадаємо, що у понеділок у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря збільшиться максимум до +23 градусів.
Синоптики Українського гідрометцентру кажуть, що на півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Також очікуються грози.