Жара и дожди: какие регионы сегодня почувствуют причуды погоды
В понедельник в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики Украинского гидрометцентра говорят, что на юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы.
На остальной территории Украины осадков не предполагается.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +9…+11 градусов, а днем +21…+23 градуса.
Погода в Киевской области и Киеве
В Киеве в понедельник не будет дождей. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью — около +10 градусов,
- днем — +21 ... +23 градуса.
Температура воздуха в других городах
- Луцк +7 — 20°С;
- Львов +8 — 20°С;
- Ужгород +12 — 23°С;
- Ровно +7 — 20°С;
- Тернополь +8 — 20°С;
- Ивано-Франковск +10 — 20°С;
- Черновцы +11 — 21°С;
- Житомир +7 — 20°С;
- Хмельницкий +7 — 20°С;
- Винница +7 — 20°С;
- Чернигов +7 — 20°С;
- Черкассы +10 — 21°С;
- Кропивницкий +12 — 22°С;
- Николаев +14 — 23°С;
- Одесса +15 — 23 °С;
- Херсон +15 — 24°С;
- Симферополь +13 — 20°С;
- Запорожье +13 — 22°С;
- Днепр +12 — 21°С;
- Полтава +10 — 21°С;
- Суммы +8 — 20°С;
- Харьков +10 — 21°С;
- Донецк +14 — 22°С;
- Луганск +13 — 21°С.
Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.