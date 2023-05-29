Жара и дожди: какие регионы сегодня почувствуют причуды погоды

Девочка под зонтиком. Фото: Google

В понедельник в некоторых регионах Украины ожидается пасмурная погода с осадками. Температура воздуха поднимется максимум до +23 градусов.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики Украинского гидрометцентра говорят, что на юге и юго-востоке страны, а также в Карпатах и Закарпатье будут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы.

На остальной территории Украины осадков не предполагается.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +9…+11 градусов, а днем +21…+23 градуса.

Карта погоды в Украине на 29 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области и Киеве

В Киеве в понедельник не будет дождей. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура:

ночью — около +10 градусов,

днем — +21 ... +23 градуса.

Температура воздуха в других городах

Луцк +7 — 20°С;

Львов +8 — 20°С;

Ужгород +12 — 23°С;

Ровно +7 — 20°С;

Тернополь +8 — 20°С;

Ивано-Франковск +10 — 20°С;

Черновцы +11 — 21°С;

Житомир +7 — 20°С;

Хмельницкий +7 — 20°С;

Винница +7 — 20°С;

Чернигов +7 — 20°С;

Черкассы +10 — 21°С;

Кропивницкий +12 — 22°С;

Николаев +14 — 23°С;

Одесса +15 — 23 °С;

Херсон +15 — 24°С;

Симферополь +13 — 20°С;

Запорожье +13 — 22°С;

Днепр +12 — 21°С;

Полтава +10 — 21°С;

Суммы +8 — 20°С;

Харьков +10 — 21°С;

Донецк +14 — 22°С;

Луганск +13 — 21°С.

Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.