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Спека і дощі: які регіони сьогодні відчують примхи погоди

29 травня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Спека і дощі: які регіони сьогодні відчують примхи погоди
Дівчинка під парасолькою. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики Українського гідрометцентру кажуть, що на півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Також очікуються грози. 

На решті території України опадів не передбачається. 

Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+11 градусів, а вдень +21…+23 градуси.

Карта погоди в Україні на 29 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині та Києві

У Києві у понеділок не буде дощів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • вночі — близько +10 градусів,
  • вдень — +21…+23 градуси.

Температура повітря в інших містах 

  • Луцьк +7 — 20°С;
  • Львів +8 — 20°С;
  • Ужгород +12 — 23°С;
  • Рівне +7 — 20°С;
  • Тернопіль +8 — 20°С;
  • Івано-Франківськ +10 — 20°С;
  • Чернівці +11 — 21°С;
  • Житомир +7 — 20°С;
  • Хмельницький +7 — 20°С;
  • Вінниця +7 — 20°С;
  • Чернігів +7 — 20°С;
  • Черкаси +10 — 21°С;
  • Кропивницький +12 — 22°С;
  • Миколаїв — +14 — 23°С;
  • Одеса +15 — 23°С;
  • Херсон +15 — 24°С;
  • Сімферополь +13 — 20°С;
  • Запоріжжя +13 — 22°С;
  • Дніпро +12 — 21°С;
  • Полтава +10 — 21°С;
  • Суми +8 — 20°С;
  • Харків +10 — 21°С;
  • Донецьк +14 — 22°С;
  • Луганськ +13 — 21°С.

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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