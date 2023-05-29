Спека і дощі: які регіони сьогодні відчують примхи погоди

Дівчинка під парасолькою. Фото: Google

У понеділок у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди по Україні

Синоптики Українського гідрометцентру кажуть, що на півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Також очікуються грози.

На решті території України опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+11 градусів, а вдень +21…+23 градуси.

Карта погоди в Україні на 29 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині та Києві

У Києві у понеділок не буде дощів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

вночі — близько +10 градусів,

вдень — +21…+23 градуси.

Температура повітря в інших містах

Луцьк +7 — 20°С;

Львів +8 — 20°С;

Ужгород +12 — 23°С;

Рівне +7 — 20°С;

Тернопіль +8 — 20°С;

Івано-Франківськ +10 — 20°С;

Чернівці +11 — 21°С;

Житомир +7 — 20°С;

Хмельницький +7 — 20°С;

Вінниця +7 — 20°С;

Чернігів +7 — 20°С;

Черкаси +10 — 21°С;

Кропивницький +12 — 22°С;

Миколаїв — +14 — 23°С;

Одеса +15 — 23°С;

Херсон +15 — 24°С;

Сімферополь +13 — 20°С;

Запоріжжя +13 — 22°С;

Дніпро +12 — 21°С;

Полтава +10 — 21°С;

Суми +8 — 20°С;

Харків +10 — 21°С;

Донецьк +14 — 22°С;

Луганськ +13 — 21°С.

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.