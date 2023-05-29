Спека і дощі: які регіони сьогодні відчують примхи погоди
У понеділок у деяких регіонах України очікується похмура погода з опадами. Температура повітря підніметься максимум до +23 градусів.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди по Україні
Синоптики Українського гідрометцентру кажуть, що на півдні та південному сході країни, а також у Карпатах та Закарпатті будуть короткочасні дощі. Також очікуються грози.
На решті території України опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +9…+11 градусів, а вдень +21…+23 градуси.
Погода на Київщині та Києві
У Києві у понеділок не буде дощів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі — близько +10 градусів,
- вдень — +21…+23 градуси.
Температура повітря в інших містах
- Луцьк +7 — 20°С;
- Львів +8 — 20°С;
- Ужгород +12 — 23°С;
- Рівне +7 — 20°С;
- Тернопіль +8 — 20°С;
- Івано-Франківськ +10 — 20°С;
- Чернівці +11 — 21°С;
- Житомир +7 — 20°С;
- Хмельницький +7 — 20°С;
- Вінниця +7 — 20°С;
- Чернігів +7 — 20°С;
- Черкаси +10 — 21°С;
- Кропивницький +12 — 22°С;
- Миколаїв — +14 — 23°С;
- Одеса +15 — 23°С;
- Херсон +15 — 24°С;
- Сімферополь +13 — 20°С;
- Запоріжжя +13 — 22°С;
- Дніпро +12 — 21°С;
- Полтава +10 — 21°С;
- Суми +8 — 20°С;
- Харків +10 — 21°С;
- Донецьк +14 — 22°С;
- Луганськ +13 — 21°С.
Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.