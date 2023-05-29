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Синоптики рассказали, где завтра ожидать дожди с грозами

29 мая 2023 22:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 30 мая - где ожидаются дожди
Прогноз погоды в Украине на 30 мая. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 30 мая, в Украине ожидается облачность с дождями и грозами. Температура днем составит около +23 градуса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Дожди с грозами обещают:

  • в Крыму;
  • в Карпатах;
  • на Закарпатье.

Температура ночью составит +18…+13 градусов, днем +22…+27 градусов. В Карпатах днем будет +15…+20 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-восточный.

Погода на 30 мая
Карта погоды на 30 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

Ожидается облачность, без осадков. Температура ночью составит +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

Погода на неделю

Укргидрометцентр сообщает, что в ближайшие 48 часов на юго-востоке страны и в Крыму ожидаются короткие проливные дожди с грозами, в то время как на остальной территории и 1 июня по всей Украине прогнозируется сухая погода. По состоянию на пятницу осадки не предвидятся, однако в западных и северных областях возможны временные дожди и грозы в течение дня.

Ветер будет дуть с северо-востока, затем изменит своё направление на западное, со скоростью 3-10 м/с.

В течение ночи температура воздуха составит +10…+16 градусов, в западных и северных областях местами будет колебаться в пределах +7…+9 градусов. Днем ожидается +21…+27 градусов, а 30-31 мая в восточных и юго-восточных областях +18…+24 градуса. 

Предупреждение об опасности

Во вторник, 30 мая ожидаются грозы в восточных регионах, а также в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

Также, 30-31 мая в западных областях (исключая Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую), северных и Винницкой областях прогнозируется экстремальная пожарная опасность.

Дожди
Карта дождей с грозами. Фото: Укргидрометцентр
Пожарная опасность
Карта пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по данным народного синоптика Натальи Диденко, 30 мая, в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха составит +22…+26 градусов.

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