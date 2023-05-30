Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики рассказали, где сегодня в Украине будут дожди и грозы arrow

Синоптики рассказали, где сегодня в Украине будут дожди и грозы

30 мая 2023 07:05
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 30 мая
Женщина прячется от дождя под зонтиком. Фото: РБК-Украина
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 30 мая, в Украине ожидается облачность с дождями и грозами. Температура днем будет около +23 градуса.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 30 мая

Сегодня в Крыму, Карпатах и на Закарпатье прогнозируют дожди с грозами.

Температура ночью будет +18-13 градусов, днем +22-27 градусов. В Карпатах днем будет +15-20 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-восточный.

Карта погоды на 30 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевские области ожидается облачность, без осадков.

Температура ночью будет +10-12 градусов, днем +23-25 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Небольшое похолодание сегодня ожидается в Харьковской области. Здесь температура воздуха будет +18-21 градусов.

Дожди с грозами пройдут в восточных, южных областях, кроме Одесской области, а также в западной Украине, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. На остальной территории без осадков.

Направление ветра — юго-восточное, умеренное.

Карта погоды на 30 мая. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что 30-31 мая в западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных и Винницкой областях прогнозируется экстремальная пожарная опасность.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас