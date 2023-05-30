Женщина прячется от дождя под зонтиком. Фото: РБК-Украина

Сегодня, 30 мая, в Украине ожидается облачность с дождями и грозами. Температура днем будет около +23 градуса.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 30 мая

Сегодня в Крыму, Карпатах и на Закарпатье прогнозируют дожди с грозами.

Температура ночью будет +18-13 градусов, днем +22-27 градусов. В Карпатах днем будет +15-20 градусов.

Ветер ожидается северный, северо-восточный.

Карта погоды на 30 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

В Киевские области ожидается облачность, без осадков.

Температура ночью будет +10-12 градусов, днем +23-25 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Небольшое похолодание сегодня ожидается в Харьковской области. Здесь температура воздуха будет +18-21 градусов.

Дожди с грозами пройдут в восточных, южных областях, кроме Одесской области, а также в западной Украине, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. На остальной территории без осадков.

Направление ветра — юго-восточное, умеренное.

Карта погоды на 30 мая. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что 30-31 мая в западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных и Винницкой областях прогнозируется экстремальная пожарная опасность.

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