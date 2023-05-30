Синоптики рассказали, где сегодня в Украине будут дожди и грозы
Сегодня, 30 мая, в Украине ожидается облачность с дождями и грозами. Температура днем будет около +23 градуса.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 30 мая
Сегодня в Крыму, Карпатах и на Закарпатье прогнозируют дожди с грозами.
Температура ночью будет +18-13 градусов, днем +22-27 градусов. В Карпатах днем будет +15-20 градусов.
Ветер ожидается северный, северо-восточный.
Погода в Киевской области
В Киевские области ожидается облачность, без осадков.
Температура ночью будет +10-12 градусов, днем +23-25 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Небольшое похолодание сегодня ожидается в Харьковской области. Здесь температура воздуха будет +18-21 градусов.
Дожди с грозами пройдут в восточных, южных областях, кроме Одесской области, а также в западной Украине, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей. На остальной территории без осадков.
Направление ветра — юго-восточное, умеренное.
Напомним, что 30-31 мая в западных областях (кроме Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской), северных и Винницкой областях прогнозируется экстремальная пожарная опасность.