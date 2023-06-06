Привередливый вторник: какие области будет заливать, а где будем загорать
В западных областях Украины 6 июня пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В дневные часы немного может попасть в северной части. На остальной территории — антициклон, сухо и солнечно.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода по Украине
Как отмечают синоптики, 6 июня на большей части Украины осадков не ожидается.
Небольшой дождь, возможно, с грозами, будет в Ивано-Франковской области.
Ветер во вторник будет умеренный, 3 — 8 м/с, направление ветра в течение суток будет меняться.
- Холоднее будет на востоке Украины, в Луганской и Харьковской областях,
- Самой теплой ночью на вторник покажется в Одесской области.
Ночью в Украине ожидается от 8 до 15 градусов тепла.
- на крайнем востоке Украины днем потеплеет до 22 градусов,
- в западных регионах Украины и Закарпатье — до 24,
- в центральной и южной части, в частности, в Запорожской, Кировоградской и Одесской областях, столбик термометра поднимется до +26.
Прогноз погоды по Киеву и области
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 6 июня предполагается теплая погода, до +26 градусов. Без существенных осадков, к вечеру может кое-где упасть пара капель дождя.
Температура в Киеве:
- ночью 12 — 14°,
- днем 24 — 26°.
Температура по области:
- ночью 9 — 14°,
- днем 22 — 27 °.
Пожарная опасность по Украине
В течение 5-8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.