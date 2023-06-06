Привередливый вторник: какие области будет заливать, а где будем загорать

Девушка под зонтиком. Фото: Google

В западных областях Украины 6 июня пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В дневные часы немного может попасть в северной части. На остальной территории — антициклон, сухо и солнечно.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода по Украине

Как отмечают синоптики, 6 июня на большей части Украины осадков не ожидается.

Небольшой дождь, возможно, с грозами, будет в Ивано-Франковской области.

Ветер во вторник будет умеренный, 3 — 8 м/с, направление ветра в течение суток будет меняться.

Погода в Украине 6 июня. Фото: Украинский гидрометцентр

Холоднее будет на востоке Украины, в Луганской и Харьковской областях,

будет на востоке Украины, в Луганской и Харьковской областях, Самой теплой ночью на вторник покажется в Одесской области.

Ночью в Украине ожидается от 8 до 15 градусов тепла.

на крайнем востоке Украины днем потеплеет до 22 градусов,

Украины днем потеплеет до 22 градусов, в западных регионах Украины и Закарпатье — до 24,

Украины и Закарпатье — до 24, в центральной и южной части, в частности, в Запорожской, Кировоградской и Одесской областях, столбик термометра поднимется до +26.

Прогноз погоды по Киеву и области

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, в Киеве 6 июня предполагается теплая погода, до +26 градусов. Без существенных осадков, к вечеру может кое-где упасть пара капель дождя.

Температура в Киеве:

ночью 12 — 14°,

днем 24 — 26°.

Температура по области:

ночью 9 — 14°,

днем 22 — 27 °.

Пожарная опасность по Украине

В течение 5-8 июня в северных, большинстве западных, центральных, южных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.