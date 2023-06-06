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Вередливий вівторок: які області заливатиме, а де засмагатимемо

6 червня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Вередливий вівторок: які області заливатиме, а де засмагатимемо
Дівчина під парасолею. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У західних областях України 6 червня пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. У денні години трохи може покрапати у північній частині. На решті території — антициклон, сухо і сонячно.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода по Україні

Як зазначають синоптики, 6 червня на більшій частині України опадів не очікується.

Невеликий дощ, можливо, із грозами, падатиме хіба що на Закарпатті та у Івано-Франківській області.

Вітер у вівторок буде помірний, 3 — 8 м/с, напрямок вітру протягом доби буде змінюватися.

Погода в Україні 6 червня. Фото: Український гідрометцентр
  • Найхолодніше буде у на сході України, у Луганській та Харківській областях,
  • Найтеплішою ніч на вівторок може бути в Одеській області.

Уночі в Україні очікується від 8 до 15 градусів тепла. 

  • на крайньому сході України вдень потеплішає до 22 градусів,
  • у західних регіонах України та на Закарпатті — до 24, 
  • у центральній та південній частині, зокрема, в Запорізькій, Кіровоградській та Одеській областях, стовпчик термометра підніметься до +26.

Прогноз погоди по Києву та області

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у Києві 6-го червня передбачається тепла погода, до +26 градусів. Без істотних опадів, хіба ближче до вечора може подекуди вилитися пару крапель дощу.

Температура у Києві:

  • вночі 12 — 14°,
  • вдень 24 — 26°.

Температура по області:

  • вночі 9 — 14°,
  • вдень 22 — 27°.

Пожежна небезпека по Україні

Протягом 5 — 8 червня в північних, більшості західних, центральних, південних та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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