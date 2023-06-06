Вередливий вівторок: які області заливатиме, а де засмагатимемо
У західних областях України 6 червня пройдуть короткочасні дощі та прогримлять грози. У денні години трохи може покрапати у північній частині. На решті території — антициклон, сухо і сонячно.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода по Україні
Як зазначають синоптики, 6 червня на більшій частині України опадів не очікується.
Невеликий дощ, можливо, із грозами, падатиме хіба що на Закарпатті та у Івано-Франківській області.
Вітер у вівторок буде помірний, 3 — 8 м/с, напрямок вітру протягом доби буде змінюватися.
- Найхолодніше буде у на сході України, у Луганській та Харківській областях,
- Найтеплішою ніч на вівторок може бути в Одеській області.
Уночі в Україні очікується від 8 до 15 градусів тепла.
- на крайньому сході України вдень потеплішає до 22 градусів,
- у західних регіонах України та на Закарпатті — до 24,
- у центральній та південній частині, зокрема, в Запорізькій, Кіровоградській та Одеській областях, стовпчик термометра підніметься до +26.
Прогноз погоди по Києву та області
За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у Києві 6-го червня передбачається тепла погода, до +26 градусів. Без істотних опадів, хіба ближче до вечора може подекуди вилитися пару крапель дощу.
Температура у Києві:
- вночі 12 — 14°,
- вдень 24 — 26°.
Температура по області:
- вночі 9 — 14°,
- вдень 22 — 27°.
Пожежна небезпека по Україні
Протягом 5 — 8 червня в північних, більшості західних, центральних, південних та Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.