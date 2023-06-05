Народний синоптик розповіла, де завтра прогримлять грози
Завтра, 6 червня, погода в Україні буде теплою, однак без спеки. У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні на 6 червня
Спеки очікувати не варто, однак сонечко потішить своєю присутністю жителів по всій Україні.
У західних областях слід очікувати короткочасних дощів, також прогримлять грози. В обід ймовірний дощ на півночі України. На решті території — сухо і сонячно.
Температура повітря:
- на Закарпатті та в Карпатах +19...+22 градуси;
- на півдні, півночі та центрі України +23...+27 градуси;
- на сході очікується +20...+24 градуси з позначкою плюс.
Якою буде погода на Київщині
Наталка Діденко повідомляє, що в Києві 6 червня передбачається тепла погода, до +26 градусів. Без істотних опадів, ближче до вечора може подекуди вилитися пару крапель дощу.
У Західних областях слід очікувати дощ у середині тижня. Дощова погода очікується на вихідних. 10 та 11 червня трохи похолоднішає.
Нагадаємо, раніше ми писали, що У Києві зафіксували новий погодний рекорд. 2 червня у столиці був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. За даними спостережень обсерваторії, під час бурі 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це перевищило на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2012 році.
Додамо, антициклон Xamara суне в Україну. У понеділок у більшості областей країни буде суха малохмарна погода. Найтепліше буде у західних та південних областях.
Також протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.