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Народний синоптик розповіла, де завтра прогримлять грози

5 червня 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик розповіла, де завтра прогримлять грози
Люди з парасольками йдуть під дощем. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 6 червня, погода в Україні буде теплою, однак без спеки. У деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Спеки очікувати не варто, однак сонечко потішить своєю присутністю жителів по всій Україні.

У західних областях слід очікувати короткочасних дощів, також прогримлять грози. В обід ймовірний дощ на півночі України. На решті території — сухо і сонячно.

Температура повітря:

  • на Закарпатті та в Карпатах +19...+22 градуси;
  • на півдні, півночі та центрі України  +23...+27 градуси;
  • на сході очікується +20...+24 градуси з позначкою плюс. 

Якою буде погода на Київщині

Наталка Діденко повідомляє, що в Києві 6 червня передбачається тепла погода, до +26 градусів. Без істотних опадів, ближче до вечора може подекуди вилитися пару крапель дощу.

У Західних областях слід очікувати дощ у середині тижня. Дощова погода очікується на вихідних. 10 та 11 червня трохи похолоднішає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що У Києві зафіксували новий погодний рекорд. 2 червня у столиці  був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. За даними спостережень обсерваторії, під час бурі 2 червня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 18 м/с (65 км/год). Це перевищило на 2 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2012 році.

Додамо, антициклон Xamara суне в Україну. У понеділок у більшості областей країни буде суха малохмарна погода. Найтепліше буде у західних та південних областях.

Також протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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