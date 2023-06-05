Антициклон Xamara: яким областям чекати на тепло і сонце
Антициклон Xamara суне в Україну. У понеділок у більшості областей країни буде суха малохмарна погода. Найтепліше буде у західних та південних областях.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода по Україні
За даними народної синоптикині Наталки Діденко, найвищою температура повітря у понеділок буде у західних областях та в південній частині, +23+26 градусів.
На решті території +20+24 градуси, на північному сході (Харківщина. Сумщина) місцями +18+21 градус.
"Найближчими днями дощі ймовірні в західних областях та подекуди на півночі України. Решта території буде у сухій поки що погоді", — написала Наталка Діденко та своїй сторінці у Facebook.
Погода по Києву та області
Синоптики обіцяють, що у Києві понеділок буде сухим, із сонцем та температурою повітря вдень близько +23 градусів.
У Гідрометцентрі кажуть, що на Київщині опадів чекати не варто. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура на Київщині:
- вночі: 6 — 11°,
- вдень: 20 — 25°.
Температура у Києві:
- вночі: близько 10°,
- вдень: 21 — 23°.
Температура повітря в інших містах
Луцьк — +6 — 19°С;
Львів — +5 — 17°С;
Ужгород — +10 — 22°С;
Рівне — +5 — 19°С;
Тернопіль — +6 — 17°С;
Івано-Франківськ — +7 — 19°С;
Чернівці — +8 — 20°С;
Житомир — +5 — 19°С;
Хмельницький — +6 — 19°С;
Вінниця — +6 — 19°С;
Чернігів — +5 — 18°С;
Черкаси — +7 — 19°С;
Кропивницький — +7 — 19°С;
Миколаїв — +9 — 22°С;
Одеса — +10 — 22°С;
Херсон — +10 — 22°С;
Сімферополь — +13 — 21°С;
Запоріжжя — +9 — 20°С;
Дніпро — +8 — 20°С;
Полтава — +5 — 18°С;
Суми — +5 — 17°С;
Харків — +6 — 18°С;
Донецьк — +9 — 22°С;
Луганськ — +9 — 21°С.
Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.