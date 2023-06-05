Антициклон Xamara: яким областям чекати на тепло і сонце

Півонії у Київському ботанічному саду. Фото: Новини.LIVE

Антициклон Xamara суне в Україну. У понеділок у більшості областей країни буде суха малохмарна погода. Найтепліше буде у західних та південних областях.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода по Україні

За даними народної синоптикині Наталки Діденко, найвищою температура повітря у понеділок буде у західних областях та в південній частині, +23+26 градусів.

На решті території +20+24 градуси, на північному сході (Харківщина. Сумщина) місцями +18+21 градус.

Погода в Україні 5 червня. Фото: Український гідрометцентр

"Найближчими днями дощі ймовірні в західних областях та подекуди на півночі України. Решта території буде у сухій поки що погоді", — написала Наталка Діденко та своїй сторінці у Facebook.

Мапа погоди в Україні на 5 червня. Фото: Наталія Діденко

Погода по Києву та області

Синоптики обіцяють, що у Києві понеділок буде сухим, із сонцем та температурою повітря вдень близько +23 градусів.

У Гідрометцентрі кажуть, що на Київщині опадів чекати не варто. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура на Київщині:

вночі: 6 — 11°,

вдень: 20 — 25°.

Температура у Києві:

вночі: близько 10°,

вдень: 21 — 23°.

Температура повітря в інших містах

Луцьк — +6 — 19°С;

Львів — +5 — 17°С;

Ужгород — +10 — 22°С;

Рівне — +5 — 19°С;

Тернопіль — +6 — 17°С;

Івано-Франківськ — +7 — 19°С;

Чернівці — +8 — 20°С;

Житомир — +5 — 19°С;

Хмельницький — +6 — 19°С;

Вінниця — +6 — 19°С;

Чернігів — +5 — 18°С;

Черкаси — +7 — 19°С;

Кропивницький — +7 — 19°С;

Миколаїв — +9 — 22°С;

Одеса — +10 — 22°С;

Херсон — +10 — 22°С;

Сімферополь — +13 — 21°С;

Запоріжжя — +9 — 20°С;

Дніпро — +8 — 20°С;

Полтава — +5 — 18°С;

Суми — +5 — 17°С;

Харків — +6 — 18°С;

Донецьк — +9 — 22°С;

Луганськ — +9 — 21°С.

Нагадаємо, що протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.