Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Антициклон Xamara: каким областям ждать тепло и солнце arrow

Антициклон Xamara: каким областям ждать тепло и солнце

5 июня 2023 06:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Антициклон Xamara: каким областям ждать тепло и солнце
Пионы в Киевском ботаническом саду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Антициклон Xamara движется в Украину. В понедельник в большинстве областей страны будет сухая малооблачная погода. Теплее всего будет в западных и южных областях.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода по Украине

По данным народного синоптика Натальи Диденко, самой высокой температура воздуха в понедельник будет в западных областях и в южной части, +23+26 градусов.

На остальной территории +20+24 градуса, на северо-востоке местами +18+21 градус.

Погода в Украине 5 июня. Фото: Украинский гидрометцентр

"В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и кое-где на севере Украины. Остальные территории будут в сухой погоде", — написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Карта погоды в Украине на 5 июня. Фото: Наталья Диденко

Погода по Киеву и области

Синоптики обещают, что в Киеве понедельник будет сухо, солнце. Температурой воздуха днем около +23 градусов.

В Гидрометцентре говорят, что в Киевской области осадков ждать не стоит. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура в Киевской области:

  • ночью: 6 — 11°,
  • днем: 20 — 25°.

Температура в Киеве:

  • ночью: около 10°,
  • днем: 21 — 23°.

Температура воздуха в других городах

Луцк — +6 — 19°С;
Львов — +5 — 17°С;
Ужгород — +10 — 22°С;
Ровно — +5 — 19°С;
Тернополь — +6 — 17°С;
Ивано-Франковск — +7 — 19°С;
Черновцы — +8 — 20°С;
Житомир — +5 — 19°С;
Хмельницкий — +6 — 19°С;
Винница — +6 — 19°С;
Чернигов — +5 — 18°С;
Черкассы — +7 — 19° С;
Кропивницкий — +7 — 19°С;
Николаев — +9 — 22°С;
Одесса — +10 — 22°С;
Херсон — +10 — 22°С;
Симферополь — +13 — 21°С;
Запорожье — +9 — 20°С;
Днепр — +8 — 20°С;
Полтава — +5 — 18°С;
Суммы — +5 — 17°С;
Харьков — +6 — 18°С;
Донецк — +9 — 22°С;
Луганск — +9 — 21°С.

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас