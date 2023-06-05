Антициклон Xamara: каким областям ждать тепло и солнце

Пионы в Киевском ботаническом саду. Фото: Новини.LIVE

Антициклон Xamara движется в Украину. В понедельник в большинстве областей страны будет сухая малооблачная погода. Теплее всего будет в западных и южных областях.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода по Украине

По данным народного синоптика Натальи Диденко, самой высокой температура воздуха в понедельник будет в западных областях и в южной части, +23+26 градусов.

На остальной территории +20+24 градуса, на северо-востоке местами +18+21 градус.

Погода в Украине 5 июня. Фото: Украинский гидрометцентр

"В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и кое-где на севере Украины. Остальные территории будут в сухой погоде", — написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Карта погоды в Украине на 5 июня. Фото: Наталья Диденко

Погода по Киеву и области

Синоптики обещают, что в Киеве понедельник будет сухо, солнце. Температурой воздуха днем около +23 градусов.

В Гидрометцентре говорят, что в Киевской области осадков ждать не стоит. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура в Киевской области:

ночью: 6 — 11°,

днем: 20 — 25°.

Температура в Киеве:

ночью: около 10°,

днем: 21 — 23°.

Температура воздуха в других городах

Луцк — +6 — 19°С;

Львов — +5 — 17°С;

Ужгород — +10 — 22°С;

Ровно — +5 — 19°С;

Тернополь — +6 — 17°С;

Ивано-Франковск — +7 — 19°С;

Черновцы — +8 — 20°С;

Житомир — +5 — 19°С;

Хмельницкий — +6 — 19°С;

Винница — +6 — 19°С;

Чернигов — +5 — 18°С;

Черкассы — +7 — 19° С;

Кропивницкий — +7 — 19°С;

Николаев — +9 — 22°С;

Одесса — +10 — 22°С;

Херсон — +10 — 22°С;

Симферополь — +13 — 21°С;

Запорожье — +9 — 20°С;

Днепр — +8 — 20°С;

Полтава — +5 — 18°С;

Суммы — +5 — 17°С;

Харьков — +6 — 18°С;

Донецк — +9 — 22°С;

Луганск — +9 — 21°С.

Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.