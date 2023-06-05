Антициклон Xamara: каким областям ждать тепло и солнце
Антициклон Xamara движется в Украину. В понедельник в большинстве областей страны будет сухая малооблачная погода. Теплее всего будет в западных и южных областях.
Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода по Украине
По данным народного синоптика Натальи Диденко, самой высокой температура воздуха в понедельник будет в западных областях и в южной части, +23+26 градусов.
На остальной территории +20+24 градуса, на северо-востоке местами +18+21 градус.
"В ближайшие дни дожди возможны в западных областях и кое-где на севере Украины. Остальные территории будут в сухой погоде", — написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Погода по Киеву и области
Синоптики обещают, что в Киеве понедельник будет сухо, солнце. Температурой воздуха днем около +23 градусов.
В Гидрометцентре говорят, что в Киевской области осадков ждать не стоит. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура в Киевской области:
- ночью: 6 — 11°,
- днем: 20 — 25°.
Температура в Киеве:
- ночью: около 10°,
- днем: 21 — 23°.
Температура воздуха в других городах
Луцк — +6 — 19°С;
Львов — +5 — 17°С;
Ужгород — +10 — 22°С;
Ровно — +5 — 19°С;
Тернополь — +6 — 17°С;
Ивано-Франковск — +7 — 19°С;
Черновцы — +8 — 20°С;
Житомир — +5 — 19°С;
Хмельницкий — +6 — 19°С;
Винница — +6 — 19°С;
Чернигов — +5 — 18°С;
Черкассы — +7 — 19° С;
Кропивницкий — +7 — 19°С;
Николаев — +9 — 22°С;
Одесса — +10 — 22°С;
Херсон — +10 — 22°С;
Симферополь — +13 — 21°С;
Запорожье — +9 — 20°С;
Днепр — +8 — 20°С;
Полтава — +5 — 18°С;
Суммы — +5 — 17°С;
Харьков — +6 — 18°С;
Донецк — +9 — 22°С;
Луганск — +9 — 21°С.
Напомним, что в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.