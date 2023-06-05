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Народный синоптик рассказала, где завтра прогремят грозы

5 июня 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик рассказала, где завтра прогремят грозы
Люди с зонтиками идут под дождем. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 6 июня, погода в Украине будет теплой, но без жары. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 6 июня

Жары ждать не стоит, однако солнышко порадует своим присутствием жителей по всей Украине.

В западных областях следует ожидать кратковременных дождей, а также прогремят грозы. В обед возможен дождь на севере Украины. На остальной территории – сухо и солнечно.

Температура воздуха:

  • в Закарпатье и в Карпатах +19+22 градуса;
  • на юге, севере и центре Украины +23...+27 градусов;
  • на востоке ожидается +20...+24 градуса с отметкой плюс.

Какая будет погода на Киевщине

Наталья Диденко сообщает, что в Киеве 6 июня ожидается теплая погода, до +26 градусов. Без существенных осадков, ближе к вечеру может кое-где вылиться пара капель дождя.

В Западных областях следует ожидать дождь в середине недели. Дождливая погода ожидается в выходные. 10 и 11 июня немного похолодает.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. 2 июня в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра. По данным наблюдений обсерватории, во время бури 2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Это превысило 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.

Добавим, антициклон Xamara сует в Украине. В понедельник в большинстве областей страны будет сухая малооблачная погода. Теплее всего будет в западных и южных областях.

Также в течение июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут губительно влиять на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

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