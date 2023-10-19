Прогноз погоды в Украине на 20 октября

Ветер в Украине. Фото: Новини.Live

Синоптики предостерегли украинцев быть осторожными из-за неблагоприятных погодных условий. Украину накроет осадками и сильным ветром.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Прогноз погоды на 20 октября.

В украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных метеорологических явлениях. Синоптики обозначили второй уровень опасности на следующие сутки.

В южных, северных и восточных регионах ожидаются порывы ветра 7-12 метров в секунду, в центральных областях 15-20 метров в секунду, в Карпатах 20-25 метров в секунду, в Закарпатье значительные дожди.

Карта ветра. Фото: Укргидрометцентр

Завтра, 20 октября, осадки покроют всю Украину, кроме юга. Самые сильные дожди пройдут в Закарпатье.

Карта осадков на 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха

на северо-востоке страны от +2 °C до +7 °C

в Одесской и Николаевской областях от +9 °C до +14 °C

днем в северной части от +7 °C до +12 °C, а ночью от +5 °C до +10 °C

на юге страны от +17 °C до +22 °C

на остальной территории от +13 °C до +18 °C

Прогноз погоды в столице и области

В Киевской области ожидается облачность и дождь на протяжении всего дня. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью 5-10 °C тепла, днем от +7 °C до +12 °C. В Киеве ночью от 7 °C до 9 °C тепла, днем от +10 °C до +12 °C.

Напомним, в Киеве на протяжении всего следующего дня небо будет покрыто облаками. Также ожидается дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.