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В Укридрометцентре предупредили об ухудшении погоды завтра

19 октября 2023 19:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 20 октября
Ветер в Украине. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики предостерегли украинцев быть осторожными из-за неблагоприятных погодных условий. Украину накроет осадками и сильным ветром.

Об этом сообщили  в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 20 октября.

В украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных метеорологических явлениях. Синоптики обозначили второй уровень опасности на следующие сутки.

В южных, северных и восточных регионах ожидаются порывы ветра 7-12 метров в секунду, в центральных областях 15-20 метров в секунду, в Карпатах 20-25 метров в секунду, в Закарпатье значительные дожди.

Карта ветра
Карта ветра. Фото: Укргидрометцентр

Завтра, 20 октября, осадки покроют всю Украину, кроме юга. Самые сильные дожди пройдут в Закарпатье.

Осадки
Карта осадков на 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха

  • на северо-востоке страны от +2 °C до +7 °C
  • в Одесской и Николаевской областях от +9 °C до +14 °C
  • днем в северной части от +7 °C до +12 °C, а ночью от +5 °C до +10 °C
  • на юге страны от +17 °C до +22 °C
  • на остальной территории от +13 °C до +18 °C

Прогноз погоды в столице и области

В Киевской области ожидается облачность и дождь на протяжении всего дня. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью 5-10 °C тепла, днем от +7 °C до +12 °C. В Киеве ночью от 7 °C до 9 °C тепла, днем от +10 °C до +12 °C.

Напомним, в Киеве на протяжении всего следующего дня небо будет покрыто облаками. Также ожидается дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.

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