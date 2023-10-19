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Синоптики попередили водіїв та пішоходів у Києві про серйозну небезпеку

19 жовтня 2023 19:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прогноз погоди в Києві та області на 20 жовтня
Туманний Київ. Фото: Новини.Live
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачніше через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 20 жовтня

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме. 

Наступна дома буде стабільно прохолодною, стовпчики термометра не сягнуть поділки вище +11 °C.

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Прогноз погоди в Києві
Прогноз погоди в Києві та області на наступну добу. Фото: Sinoptik

Температура:

  • вночі та зранку від +7 °C до +9 °C;
  • вдень та ввечері +11 °C та +12 °C.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Карта погоди в Києві та області на завтра, 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Жителів регіону очікує сильна хмарність та вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Нагадаємо, народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив. Завтра, 20 жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

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