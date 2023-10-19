Прогноз погоди в Києві та області на 20 жовтня

Синоптики попередили водіїв та пішоходів у Києві про серйозну небезпеку
Синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачніше через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві 20 жовтня
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме.
Наступна дома буде стабільно прохолодною, стовпчики термометра не сягнуть поділки вище +11 °C.
Температура:
- вночі та зранку від +7 °C до +9 °C;
- вдень та ввечері +11 °C та +12 °C.
Жителів регіону очікує сильна хмарність та вітер зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Нагадаємо, народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив. Завтра, 20 жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.
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