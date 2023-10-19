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Синоптики предупредили водителей и пешеходов в Киеве о серьезной опасности

19 октября 2023 19:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Прогноз погоды в Киеве и области на 20 октября.
Туманный Киев. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть осмотрительнее из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 20 октября

В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.

Следующий день будет стабильно прохладным, столбики термометра не достигнут температуры выше +11 °C.

Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве и области на следующие сутки. Фото: Sinoptik

Температура:

  • ночью и утром от +7 до +9 °C;
  • днем и вечером +11 °C и +12 °C.
Прогноз погоды на 20 октября.
Карта погоды в Киеве и области на завтра, 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Жителей региона ожидает сильная облачность и ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Напомним, народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням. Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.

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