Прогноз погоды в Киеве и области на 20 октября.

Туманный Киев. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть осмотрительнее из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 20 октября

В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.



Следующий день будет стабильно прохладным, столбики термометра не достигнут температуры выше +11 °C.

Прогноз погоды в Киеве и области на следующие сутки. Фото: Sinoptik

Температура:

ночью и утром от +7 до +9 °C;

днем и вечером +11 °C и +12 °C.

Карта погоды в Киеве и области на завтра, 20 октября. Фото: Укргидрометцентр

Жителей региона ожидает сильная облачность и ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Напомним, народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням. Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.