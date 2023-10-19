Прогноз погоды в Киеве и области на 20 октября.

Синоптики предупредили водителей и пешеходов в Киеве о серьезной опасности
Синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть осмотрительнее из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 20 октября
В Киеве весь день небо будет покрыто облаками. Ночью будет идти дождь. С наибольшей силой он пройдет утром и в течение дня будет постепенно слабеть.
Следующий день будет стабильно прохладным, столбики термометра не достигнут температуры выше +11 °C.
Температура:
- ночью и утром от +7 до +9 °C;
- днем и вечером +11 °C и +12 °C.
Жителей региона ожидает сильная облачность и ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Напомним, народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням. Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.
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