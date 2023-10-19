Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: google.com

Завтра, 20-го жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, лише південна частина залишатиметься без опадів. Там буде тепла погода із сонячними проясненнями.

Вітер південно-західного напрямку досягатиме сильних поривів на півдні та сході України, а на решті території — буде помірним, східного напрямку.

На крайній півночі країни очікується +8+12, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях +20+23 градуси.

Діденко розповіла, що у більшості областей України +12+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів.

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Народний синоптик закликала мешканців столиці не забувати про парасолі.

"Небо хмарне, повітря — вологе й порівняно тепле, близько +12 градусів", — розповіла вона.

За її словами, перший серйозний дощ очікується 25-го жовтня.

Карта погоди. Фото: facebook.com/tala.didenko

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде переважно сухою, лише у навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 18°С.

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