Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив arrow

Народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив

19 жовтня 2023 12:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 20-го жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, лише південна частина залишатиметься без опадів. Там буде тепла погода із сонячними проясненнями.

Вітер південно-західного напрямку досягатиме сильних поривів на півдні та сході України, а на решті території — буде помірним, східного напрямку.

На крайній півночі країни очікується +8+12, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях +20+23 градуси.

Діденко розповіла, що у більшості областей України +12+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів.

Погода в Києві

Народний синоптик закликала мешканців столиці не забувати про парасолі. 

"Небо хмарне, повітря — вологе й порівняно тепле, близько +12 градусів", — розповіла вона.

За її словами, перший серйозний дощ очікується 25-го жовтня.

Карта погоди на 21 жовтня
Карта погоди. Фото: facebook.com/tala.didenko
null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде переважно сухою, лише у навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 18°С.

Також ми писали, у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Рятувальники Чернігівського гірського пошуково-рятувального посту показали цікаві фото та відео засніженої гори.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі