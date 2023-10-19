Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня від Наталки Діденко

Народний синоптик Діденко радить українцям готуватися до сильних злив
Завтра, 20-го жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, лише південна частина залишатиметься без опадів. Там буде тепла погода із сонячними проясненнями.
Вітер південно-західного напрямку досягатиме сильних поривів на півдні та сході України, а на решті території — буде помірним, східного напрямку.
На крайній півночі країни очікується +8+12, на Закарпатті, у Чернівецькій та Одеській областях +20+23 градуси.
Діденко розповіла, що у більшості областей України +12+17 градусів, місцями у центральній частині до +19 градусів.
Погода в Києві
Народний синоптик закликала мешканців столиці не забувати про парасолі.
"Небо хмарне, повітря — вологе й порівняно тепле, близько +12 градусів", — розповіла вона.
За її словами, перший серйозний дощ очікується 25-го жовтня.
Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 19 жовтня, буде переважно сухою, лише у навколокарпатських областях є ймовірність невеликого дощу. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Стовпчики термометрів показуватимуть максимальну температуру вдень + 18°С.
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