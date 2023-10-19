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Народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням

19 октября 2023 12:44
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 20 октября от Наталки Диденко
Люди под дождем. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, только южная часть будет оставаться без осадков. Там будет теплая погода с солнечными прояснениями.

Ветер юго-западного направления будет достигать сильных порывов на юге и востоке Украины, а на остальной территории будет умеренным, восточного направления.

На крайнем севере страны ожидается +8+12, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях +20+23 градуса.

Диденко рассказала, что в большинстве областей Украины +12+17 градусов, местами в центральной части до +19 градусов.

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Народный синоптик призвала жителей столицы не забывать о зонтах.

"Небо облачное, воздух — влажный и сравнительно теплый, около +12 градусов", — рассказала она.

По ее словам, первый серьезный дождь ожидается 25 октября.

Карта погоды на 21 октября
Карта погоды. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в четверг, 19 октября, будет преимущественно сухой, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя. В западных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +18°С.

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