Прогноз погоды в Украине на 20 октября от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко советует украинцам готовиться к сильным ливням
Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, только южная часть будет оставаться без осадков. Там будет теплая погода с солнечными прояснениями.
Ветер юго-западного направления будет достигать сильных порывов на юге и востоке Украины, а на остальной территории будет умеренным, восточного направления.
На крайнем севере страны ожидается +8+12, на Закарпатье, в Черновицкой и Одесской областях +20+23 градуса.
Диденко рассказала, что в большинстве областей Украины +12+17 градусов, местами в центральной части до +19 градусов.
Погода в Киеве
Народный синоптик призвала жителей столицы не забывать о зонтах.
"Небо облачное, воздух — влажный и сравнительно теплый, около +12 градусов", — рассказала она.
По ее словам, первый серьезный дождь ожидается 25 октября.
Напомним, погода в Украине в четверг, 19 октября, будет преимущественно сухой, только в околокарпатских областях есть вероятность небольшого дождя. В западных областях ночью и утром местами туман. Столбики термометров будут показывать максимальную температуру днем +18°С.
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