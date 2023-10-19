Прогноз погоди в Україні на 20 жовтня

Вітряна погода в Україні. Фото: Новини.Live

Синоптики застерегли українців бути обережними через несприятливі погодні умови. Україну накриє опадами та сильном вітром.

Про це повідомили Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 20 жовтня

В українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики позначили другий рівень небезпеки на наступну добу.

У південних, у північних та східних регіонах очікуються пориви вітру 7-12 метрів за секунду, у центральних областях 15-20 метрів за секунду, у Карпатах 20-25 метрів за секунду, на Закарпатті значні дощі.

Карта вітру. Фото: Укргідрометцентр

Завтра, 20 жовтня, опади накриють всю Україну, крім півдня. Найсильніші дощі пройдуть на Закарпатті.

Карта опадів на 20 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря

на північному сході країни від +2 °C до +7 °C

на Одещині та Миколаївщині від +9 °C до + 14 °C

вдень у північній частині від +7 °C до +12 °C, а вночі від +5 °C до +10 °C

на півдні країни від +17 °C до +22 °C

на решті території від +13 °C до +18 °C

Прогноз погоди у столиці та області

Щодо Київщини, то там очікується хмарність та дощ впродовж всього дня. Вітер східний, 7-12 метрів за секунду.



Температура по області вночі від 5 °C до 10 °C тепла, вдень від +7 °C до +12 °C. У Києві вночі від +7 °C до +9 °C, вдень від +10 °C до +12 °C.

Нагадаємо, у Києві протягом усього наступного дня небо буде вкрите хмарами. Також очікується дощ. З найбільшою силою він пройде вранці та протягом дня поступово слабшатиме.