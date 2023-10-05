В Укргидрометцентре рассказали, какие области завтра будут страдать от сильных ветров с грозами

Сильный ливень в Украине. Фото: usionline.com

6 октября погода в Украине будет становиться все прохладнее. Впрочем, обойдется без осадков. Дожди, иногда с грозами, пройдут лишь в некоторых регионах Левобережья.

Такой прогноз погоды обнародовал Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 октября

6 октября в Украине ожидается переменная облачность. Ночью в Одесской, Николаевской и местами на севере страны, днем на Левобережье небольшие дожди, на юге страны кое-где с грозами. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7—12 м/с, днем в северо-восточных и восточных областях местами порывы 15—20 м/с.

Температура воздуха неумолимо снижается:

температура ночью 7—12°, днем 14—19°;

в южной части ночью 11—16°, днем 18—23°;

на высокогорье Карпат ночью 2—7° тепла, днем 9—14°.

Погода в Украине 6 октября. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптитки также предупредили о пожарной опасности в Украине.

5—8 октября в Украине кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, 8 октября и Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 6 октября

Жителей столицы и области ожидает переменная облачность. Ночью днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7—12 м/с.

В Киевской области будет снижаться температура воздуха:

температура по области ночью 7—12 °, днем 14—19 °;

в Киеве ночью 10—12°, днем 14—16°.

Обратите внимание, что 6—7 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киевской области 6 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в Украине все еще продолжается летняя погода, ведь среднесуточная температура держится на уровне +15 и выше градусов. Однако синоптики рассказали, когда ожидается приход настоящей осени.