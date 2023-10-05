В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра потерпатимуть від сильних вітрів з грозами
6 жовтня погода в Україні буде ставати все більш прохолодною. Втім, обійдеться без опадів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть лише в деяких регіонах Лівобережжя.
Такий прогноз погоди оприлюднив Укргідрометцентр.
Погода в Україні 6 жовтня
6 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на Одещині, Миколаївщині та місцями на півночі країни, вдень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами. На решті території без опадів.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7—12 м/с, вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15—20 м/с.
Температура повітря невблаганно знижується:
- температура вночі 7—12°, вдень 14—19°;
- у південній частині вночі 11—16°, вдень 18—23°;
- на високогір'ї Карпат вночі 2—7° тепла, вдень 9—14°.
Синоптики попереджають
Синоптитки також попередили про пожежну небезпеку в Україні.
5—8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода на Київщині 6 жовтня
На мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 7—12 м/с.
В Київській області знижуватиметься температура повітря:
- температура по області вночі 7—12°, вдень 14—19°;
- у Києві вночі 10—12°, вдень 14—16°.
Зверніть увагу, 6—7 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.