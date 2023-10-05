Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра потерпатимуть від сильних вітрів з грозами arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра потерпатимуть від сильних вітрів з грозами

5 жовтня 2023 21:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра потерпатимуть від сильних вітрів з грозами
Сильна злива в Україні. Фото: usionline.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

6 жовтня погода в Україні буде ставати все більш прохолодною. Втім, обійдеться без опадів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть лише в деяких регіонах Лівобережжя.

Такий прогноз погоди оприлюднив Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 6 жовтня

6 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на Одещині, Миколаївщині та місцями на півночі країни, вдень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7—12 м/с, вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15—20 м/с.

Температура повітря невблаганно знижується:

  • температура вночі 7—12°, вдень 14—19°;
  • у південній частині вночі 11—16°, вдень 18—23°;
  • на високогір'ї Карпат вночі 2—7° тепла, вдень 9—14°.
Погода в Україні
Погода в Україні 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптитки також попередили про пожежну небезпеку в Україні.

5—8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека
Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 6 жовтня

На мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7—12 м/с.

В Київській області знижуватиметься температура повітря:

  • температура по області вночі 7—12°, вдень 14—19°;
  • у Києві вночі 10—12°, вдень 14—16°.

Зверніть увагу, 6—7 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Київщині
Погода на Київщині 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз