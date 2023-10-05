В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра потерпатимуть від сильних вітрів з грозами

Сильна злива в Україні. Фото: usionline.com

6 жовтня погода в Україні буде ставати все більш прохолодною. Втім, обійдеться без опадів. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть лише в деяких регіонах Лівобережжя.

Такий прогноз погоди оприлюднив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 жовтня

6 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на Одещині, Миколаївщині та місцями на півночі країни, вдень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7—12 м/с, вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15—20 м/с.

Температура повітря невблаганно знижується:

температура вночі 7—12°, вдень 14—19°;

у південній частині вночі 11—16°, вдень 18—23°;

на високогір'ї Карпат вночі 2—7° тепла, вдень 9—14°.

Погода в Україні 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Синоптитки також попередили про пожежну небезпеку в Україні.

5—8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 6 жовтня

На мешканців столиці та області очікує мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 7—12 м/с.

В Київській області знижуватиметься температура повітря:

температура по області вночі 7—12°, вдень 14—19°;

у Києві вночі 10—12°, вдень 14—16°.

Зверніть увагу, 6—7 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Київщині 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в Україні все ще триває літня погода, адже середньодобова температура тримається на рівні +15 і вище градусів. Однак синоптики розповіли, коли очікується прихід справжньої осені.