Погода в Украине 29 октября — прогноз от Укргидрометцентра.

Люди идут по улице в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Завтра, 29 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди могут пройти на западе, севере и востоке страны. Также в Сумской и Черниговской области ожидается резкое похолодание.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 29 октября

Отмечается, что 29 октября ожидаются дожди ночью только на западе и в Житомирской области.

Также небольшие осадки могут пройти в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Ветер будет юго-западный, западный — 7-12 м/с. На севере и востоке страны, а также в Карпатах местами следует ожидать порывов ветра — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью — +4...+9 °С, на побережье морей и в Крыму до +13 °С;

днем — +16...+21°С, на севере и востоке — +10...+15°С.

Однако в Черниговской и Сумской областях местами погода будет не столь теплой, столбики термометра опустятся до +6...+9 °С.

В Карпатах ночью ожидается +3...+8°С, днем — +7...+12°С.

Погода в Украине на 29 октября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о прохождении максимального уровня паводка

В Укргидрометцентре сообщили, что в первой половине дня 29 октября состоится прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на реке Прут.

"Ожидается прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на р. Прут в створе поста Черновцы высотой 40-90 см над нулем поста (уровень воды на 8 часов 28 октября июля составляет 19 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 50-145 м3/с , без негативных последствий", — говорится в сообщении.

Паводок на реке. Иллюстративное фото: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня в Украине бурлит непогода: сильные дожди и шквальные ветры в нескольких областях. Из-за осложненных погодных условий 28 октября задерживаются поезда на несколько часов.