Погода в Україні 29 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди йдуть по вулиці в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Завтра, 29 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі можуть пройти на заході, півночі та сході країни. Також на Сумщині та Чернігівщині очікується різке похолодання.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 29 жовтня

Зазначається, що 29 жовтня очікуються дощі вночі лише на заході та в Житомирській області.

Також незначні опади можуть пройти на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині.

Вітер буде південно-західний, західний — 7-12 м/с. На півночі та сході країни, а також в Карпатах місцями варто очікувати на пориви вітру — 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі — +4...+9 °С, на узбережжі морів та в Криму до +13 °С;

вдень — +16...+21 °С, на півночі та сході — +10...+15 °С.

Проте у Чернігівській та Сумській областях місцями погода буде не такою теплою, стовпчики термометра опустяться до +6...+9 °С.

В Карпатах вночі очікується +3...+8 °С, вдень — +7...+12 °С.

Погода в Україні на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження щодо проходження максимального рівня паводку

В Укргідрометцентрі також повідомили, що в першій половині дня 29 жовтня відбудеться проходження максимального рівня води дощового паводку на річці Прут.

"Очікується проходження максимального рівня води дощового паводку на р. Прут у створi поста Чернівці висотою 40-90 см над нулем поста (рівень води на 8 годину 28 жовтня липня становить 19 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 50-145 м3/с, без негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.

Паводок на річці. Ілюстративне фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Україні вирує негода: сильні дощі та шквальні вітри у декількох областях. Через ускладнені погодні умови 28 жовтня затримуються поїзди на кілька годин.