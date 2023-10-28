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В Укргідрометцентрі попередили про різку зміну погоди в декількох областях на завтра

28 жовтня 2023 15:07
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 29 жовтня — прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть по вулиці в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 29 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликі дощі можуть пройти на заході, півночі та сході країни. Також на Сумщині та Чернігівщині очікується різке похолодання. 

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 29 жовтня

Зазначається, що 29 жовтня очікуються дощі вночі лише на заході та в Житомирській області. 

Також незначні опади можуть пройти на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині.

Вітер буде південно-західний, західний — 7-12 м/с. На півночі та сході країни, а також в Карпатах місцями варто очікувати на пориви вітру — 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі — +4...+9 °С, на узбережжі морів та в Криму до +13 °С;
  • вдень — +16...+21 °С, на півночі та сході — +10...+15 °С.

Проте у Чернігівській та Сумській областях місцями погода буде не такою теплою, стовпчики термометра опустяться до +6...+9 °С. 

В Карпатах вночі очікується +3...+8 °С, вдень — +7...+12 °С. 

погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні на 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження щодо проходження максимального рівня паводку

В Укргідрометцентрі також повідомили, що в першій половині дня 29 жовтня відбудеться проходження максимального рівня води дощового паводку на річці Прут. 

"Очікується проходження максимального рівня води дощового паводку на р. Прут у створi поста Чернівці висотою 40-90 см над нулем поста (рівень води на 8 годину 28 жовтня липня становить 19 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 50-145 м3/с, без негативних наслідків", — йдеться у повідомленні.

дощовий паводок на річці Прут
Паводок на річці. Ілюстративне фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, сьогодні в Україні вирує негода: сильні дощі та шквальні вітри у декількох областях. Через ускладнені погодні умови 28 жовтня затримуються поїзди на кілька годин.

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