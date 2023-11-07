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В Укргидрометцентре предупредили об опасности — погода в Украине завтра

7 ноября 2023 17:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 8 ноября от Укргидрометцентра.
Дождь в Украине. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Укргидрометцентр прогнозирует облачную и прохладную погоду в Украине 8 ноября. Там также предупредили об опасности — украинцев ожидают сильные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 ноября

Синоптики указали, что 8 ноября в Украине ожидаются опасные метеорологические явления. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях дожди. На западе ожидаются умеренные дожди лишь ночью. Отмечается первый уровень опасности — желтый.

Карта дождей в Украине 8 ноября
Карта дождей в Украине 8 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +2 °С...+7 °С, днем +6 °С...+11 °С, на востоке страны до +14 °С; в южной части ночью +7 °С...+12 °С, днем от +13 °С до 18 °С, в Крыму до +21 °С.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что на этой неделе в Украине будет переменная погода. Также будет резкое понижение температуры. По ее словам, сильного урагана, который был на прошлой неделе, не стоит ожидать в ближайшие дни.

8 ноября в Одессе ожидаются шквальный ветер и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение, ожидают порывы западного ветра до 20 м/с.

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