Прогноз погоди в Україні на 8 листопада від Укргідрометцентру

Сильні дощі в Україні. Фото: Новини.LIVE

Укргідрометцентр прогнозує хмарну та прохолодну погоду в Україні 8 листопада. Там також попередили про небезпеку — на українців очікують сильні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 листопада

Синоптики вказали, що 8 листопада в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. В Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі. На заході будуть помірні дощі лише вночі. Зазначається про перший рівень небезпеки — жовтий.

Мапа дощів в Україні 8 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних та південно-східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +2 °С...+7 °С, вдень +6 °С...+11 °С, на сході країни до +14 °С; у південній частині вночі +7 °С...+12 °С, вдень від +13 °С до 18 °С, в Криму до +21 °С.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що цього тижня в Україні буде мінлива погода. Також буде різке зниження температури. За її словами, сильного буревію, який був минулого тижня, не варто очікувати найближчими днями.

Завтра, 8 листопада, в Одесі очікуються шквальний вітер та грози. Синоптики оголосили штормове попередження, очікують пориви західного вітру до 20 м/с.