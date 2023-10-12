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В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про сильні зливи завтра

12 октября 2023 21:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Укргідрометцентр зробив прогноз погоди на 13 жовтня
Дощ у Києві. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра в Україні очікуються дощі та сильний вітер. По всій території хмарно з проясненнями, вітер мінливий. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні 13 жовтня

За повідомленням синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується помірний дощ. Вдень у Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями невеликий дощ, на решті території — без опадів.

Вітер південно-західний, на півночі вдень пануватиме на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму 3-8°С тепла, вдень 15-20°С, в Карпатах 10-15°С.

В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про сильні зливи завтра
Джерело: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 13 жовтня

У столиці та області завтра хмарно з проясненнями, вночі та вранці помірний дощ. Вдень без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура в Київській області вночі 8-13°С, вдень — 15-20°С.

У Києві вночі 11-13°С, вдень 17-19°С.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 12 жовтня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Оголошено І рівень небезпеки.

В Укргідрометцентрі попередили декілька областей про сильні зливи завтра
Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше столицю накрило густим та сильним туманом, через що поліція звернулася до водіїв. Тим часом у Карпатах лютують морози, а гору Піп-Іван Чорногірський продовжують атакувати хуртовини. 

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