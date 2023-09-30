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В Украину идет атмосферный фронт: синоптики рассказали, где сегодня ждать дождь

30 сентября 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 30 сентября — сборный прогноз от синоптиков
В Украине идут дожди. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 30 сентября, в Украину идет атмосферный фронт. Он доставит дожди и туманы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 30 сентября

В Гидрометцентре отмечают, что в субботу в Украине украинцев ожидает переменная облачность. На крайнем западе днем кратковременный дождь. Ночью и утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской местах туман.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

"В субботу повсюду в Украине ожидается сухая теплая погода. В течение дня +23+28 градусов", — порадовала прогнозом на сегодняшний день народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 30 сентября.

Температура воздуха будет теплой, но без излишней жары.

Прогноз погоды на 30 сентября.
Карта погоды в Украине сегодня, 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

  • ночью 6 — 11°;
  • днем 22 — 27°.

А уже на выходных — в западных, северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы; на остальной территории сохранится сухая погода.

"В воскресенье, 1 октября к нам придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и Киевской области 30 сентября

Жителям Киева и области можно будет насладиться тенью переменной облачности без осадков.

Ветер ночью восточный, днем южный, 3 — 8 м/с.

Страдать из-за жары не придется, однако будет достаточно тепло:

Температура по Киевской области:

  • ночью 6 — 11°,
  • днем 22 — 27°.
Погода в Киевской области 30 сентября
Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog сегодня, 30 сентября. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 9 — 11°;
  • днем 24 — 26°.
Погода в Киеве 30 сентября
Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 30 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье в столице станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя, снизится температура воздуха до +18 градусов. И еще в воскресенье в Киеве возможен порывистый ветер северо-западного направления.

Также мы писали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.

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