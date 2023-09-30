Погода в Украине сегодня, 30 сентября — сборный прогноз от синоптиков

В Украине идут дожди. Фото: УНИАН

Сегодня, 30 сентября, в Украину идет атмосферный фронт. Он доставит дожди и туманы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 30 сентября

В Гидрометцентре отмечают, что в субботу в Украине украинцев ожидает переменная облачность. На крайнем западе днем кратковременный дождь. Ночью и утром в Прикарпатье, Ровенской и Сумской местах туман.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

"В субботу повсюду в Украине ожидается сухая теплая погода. В течение дня +23+28 градусов", — порадовала прогнозом на сегодняшний день народный синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет теплой, но без излишней жары.

Карта погоды в Украине сегодня, 30 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

ночью 6 — 11°;

днем 22 — 27°.

А уже на выходных — в западных, северных и центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы; на остальной территории сохранится сухая погода.

"В воскресенье, 1 октября к нам придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди", — написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве и Киевской области 30 сентября

Жителям Киева и области можно будет насладиться тенью переменной облачности без осадков.

Ветер ночью восточный, днем южный, 3 — 8 м/с.

Страдать из-за жары не придется, однако будет достаточно тепло:

Температура по Киевской области:

ночью 6 — 11°,

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog сегодня, 30 сентября. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 9 — 11°;

днем 24 — 26°.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 30 сентября. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье в столице станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя, снизится температура воздуха до +18 градусов. И еще в воскресенье в Киеве возможен порывистый ветер северо-западного направления.

Также мы писали, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, которая бушевала летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.