Погода в Україні сьогодні, 30 вересня — збірний прогноз від синоптиків

В Україну суне атмосферний фронт: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ
Сьогодні, 30 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі та тумани.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 30 вересня
У Гідрометцентрі зазначають, що у суботу в Україні на українців чекає мінлива хмарність. На крайньому заході вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.
Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
"У суботу повсюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23+28 градусів", — порадувала прогнозом на сьогодні народна синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря буде теплою, але без надмірної спеки.
Температура:
- вночі 6 — 11°;
- вдень 22 — 27°.
А вже на вихідних — у західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози; на решті території утримається суха погода.
"У неділю, 1-го жовтня до нас прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі", — написала синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у Києві та Київській області 30 вересня
Мешканцям Києва та області можна буде насолодитися затінком мінливої хмарності без опадів.
Вітер вночі східний, вдень південний, 3 — 8 м/с.
Страждати через спеку не доведеться, проте буде достатньо тепло:
Температура по Київській області:
- вночі 6 — 11°,
- вдень 22 — 27°.
Температура у Києві:
- вночі 9 — 11°;
- вдень 24 — 26°.
Нагадаємо, у неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря до +18 градусів. І ще в неділю у Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.
Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.