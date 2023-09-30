Погода в Україні сьогодні, 30 вересня — збірний прогноз від синоптиків

В Україну йдуть дощі. Фото: УНІАН

Сьогодні, 30 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі та тумани.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 30 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у суботу в Україні на українців чекає мінлива хмарність. На крайньому заході вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

"У суботу повсюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23+28 градусів", — порадувала прогнозом на сьогодні народна синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря буде теплою, але без надмірної спеки.

Мапа погоди в України сьогодні, 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

вночі 6 — 11°;

вдень 22 — 27°.

А вже на вихідних — у західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози; на решті території утримається суха погода.

"У неділю, 1-го жовтня до нас прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві та Київській області 30 вересня

Мешканцям Києва та області можна буде насолодитися затінком мінливої хмарності без опадів.

Вітер вночі східний, вдень південний, 3 — 8 м/с.

Страждати через спеку не доведеться, проте буде достатньо тепло:

Температура по Київській області:

вночі 6 — 11°,

вдень 22 — 27°.

Прогноз погоди у Київській області від Meteoprog сьогодні, 30 вересня. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 9 — 11°;

вдень 24 — 26°.

Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 30 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря до +18 градусів. І ще в неділю у Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.

Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.