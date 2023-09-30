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В Україну суне атмосферний фронт: синоптики розповіли, де сьогодні чекати на дощ

30 вересня 2023 04:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 30 вересня — збірний прогноз від синоптиків
В Україну йдуть дощі. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 30 вересня, до України прийде атмосферний фронт. Він принесе дощі та тумани.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 30 вересня

У Гідрометцентрі зазначають, що у суботу в Україні на українців чекає мінлива хмарність. На крайньому заході вдень короткочасний дощ. Вночі та вранці на Прикарпатті, Рівненщині та Сумщині подекуди туман.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

"У суботу повсюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23+28 градусів", — порадувала прогнозом на сьогодні народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 30 вересня

Температура повітря буде теплою, але без надмірної спеки.

Прогноз погоди на 30 вересня
Мапа погоди в України сьогодні, 30 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

  • вночі 6 — 11°;
  • вдень 22 — 27°. 

А вже на вихідних — у західних, північних та центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози; на решті території утримається суха погода.

"У неділю, 1-го жовтня до нас прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у Києві та Київській області 30 вересня

Мешканцям Києва та області можна буде насолодитися затінком мінливої хмарності без опадів.

Вітер вночі східний, вдень південний, 3 — 8 м/с.

Страждати через спеку не доведеться, проте буде достатньо тепло:

Температура по Київській області:

  • вночі 6 — 11°,
  • вдень 22 — 27°.
Погода у Київській області 30 вересня
Прогноз погоди у Київській області від Meteoprog сьогодні, 30 вересня. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 9 — 11°;
  • вдень 24 — 26°.
Погода у Києві 30 вересня
Прогноз погоди у Києві від Meteoprog сьогодні, 30 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу, знизиться температура повітря до +18 градусів. І ще в неділю у Києві можливий поривчастий вітер північно-західного напрямку.

Також ми писали, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу, літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.

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