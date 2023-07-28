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В Украине станет теплее, но повезет не всем регионам: какой будет погода сегодня

28 июля 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 28 июля.
Люди на улице в дождь. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 28 июля, в восточных регионах Украины ожидаются дожди. В остальных областях будет солнечно.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 28 июля

Синоптики прогнозируют, что 28 июля дожди и грозы будут в восточных областях Украины, а именно:

  • Полтавской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской областях,
  • Крыму.

Температура:

  • ночью 12 — 17°;
  • днем 20 — 25°.
Прогноз погоды по Украине на 28 июля. Фото: Укргидрометцентр

"Температура воздуха будет днем +20+27 градусов, в Луганской и юге Одесской области до +27+30 градусов", — рассказала синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины без существенных осадков. И только в Карпатах прогнозируют локальные, незначительные осадки. К тому же в столице обещают теплую, не слишком жаркую погоду.

Погода в Киеве и Киевской области 28 июля

В Гидрометцентре сообщают, что 28 июля в Киеве будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

  • ночью 12 — 17°,
  • днем 20 — 25°.

Температура по Киеву:

  • ночью 13 — 15°,
  • днем 22 — 24°.
Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

"В Киеве в пятницу ожидается комфортная погода — без осадков и +24 градуса, лишь несколько порывистым обещает быть северо-западный ветер", — сообщила Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Киеве. Фото: Meteoprog

Опасные метеорологические явления в Украине

28 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, грозы, местами шквалы 15 — 20 м/с;

Обильные дожди в:

  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • в Сумской областях.
Опасные метеорологические явления на Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода.

Также ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.

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