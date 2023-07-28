В Украине станет теплее, но повезет не всем регионам: какой будет погода сегодня
Сегодня, 28 июля, в восточных регионах Украины ожидаются дожди. В остальных областях будет солнечно.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 28 июля
Синоптики прогнозируют, что 28 июля дожди и грозы будут в восточных областях Украины, а именно:
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Запорожской областях,
- Крыму.
Температура:
- ночью 12 — 17°;
- днем 20 — 25°.
"Температура воздуха будет днем +20+27 градусов, в Луганской и юге Одесской области до +27+30 градусов", — рассказала синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории Украины без существенных осадков. И только в Карпатах прогнозируют локальные, незначительные осадки. К тому же в столице обещают теплую, не слишком жаркую погоду.
Погода в Киеве и Киевской области 28 июля
В Гидрометцентре сообщают, что 28 июля в Киеве будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с.
Температура по области:
- ночью 12 — 17°,
- днем 20 — 25°.
Температура по Киеву:
- ночью 13 — 15°,
- днем 22 — 24°.
"В Киеве в пятницу ожидается комфортная погода — без осадков и +24 градуса, лишь несколько порывистым обещает быть северо-западный ветер", — сообщила Наталья Диденко.
Опасные метеорологические явления в Украине
28 июля в Украине, кроме западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей, грозы, местами шквалы 15 — 20 м/с;
Обильные дожди в:
- Херсонской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- в Сумской областях.
Напомним, в выходные атмосфера подарит Украине много солнца и приятного тепла, только в западных областях задержится влажная погода.
Также ранее мы писали, что в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.