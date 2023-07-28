В Україні потеплішає, але пощастить не всім регіонам: якою буде погода сьогодні
Сьогодні, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Прогноз погоди в Україні 28 липня
Синоптики прогнозують, що 28 липня дощі та грози передбачаються у східних областях України, а саме у:
- Полтавській,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій областях,
- Криму.
Температура:
- вночі 12 — 17°;
- вдень 20 — 25°.
"Температура повітря становитиме вдень +20+27 градусів, на Луганщині та півдні Одещини до +27+30 градусів", — розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
На решті території України без істотних опадів. І тільки у Карпатах прогнозуюють локальні, незначні опади. До того ж у столиці обіцяють теплу, не надто спекотну погоду.
Погода у Києві та Київській області 28 липня
У Гідрометцентрі повідомляють, що 28 липня у Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура по області:
- вночі 12 — 17°,
- вдень 20 — 25°.
Температура по Києву:
- вночі 13 — 15°,
- вдень 22 — 24°.
"У Києві в п'ятницю очікується комфортна погода — без опадів і +24 градуси, лише дещо рвучким обіцяє бути північно-західний вітер", — повідомила Наталка Діденко.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні
28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, грози, місцями шквали 15 — 20 м/с;
Значні дощі у:
- Херсонській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Сумській областях.
Нагадаємо, вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода.
Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура спричинила хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.