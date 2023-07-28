Люди на вулиці під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 липня, у східних регіонах України очікуються дощі. У решті областей буде сонячно.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 28 липня

Синоптики прогнозують, що 28 липня дощі та грози передбачаються у східних областях України, а саме у:

Полтавській,

Дніпропетровській,

Запорізькій областях,

Криму.

Температура:

вночі 12 — 17°;

вдень 20 — 25°.

Прогноз погоди по Україні на 28 липня. Фото: Укргідрометцентр

"Температура повітря становитиме вдень +20+27 градусів, на Луганщині та півдні Одещини до +27+30 градусів", — розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території України без істотних опадів. І тільки у Карпатах прогнозуюють локальні, незначні опади. До того ж у столиці обіцяють теплу, не надто спекотну погоду.

Погода у Києві та Київській області 28 липня

У Гідрометцентрі повідомляють, що 28 липня у Києві буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

вночі 12 — 17°,

вдень 20 — 25°.

Температура по Києву:

вночі 13 — 15°,

вдень 22 — 24°.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

"У Києві в п'ятницю очікується комфортна погода — без опадів і +24 градуси, лише дещо рвучким обіцяє бути північно-західний вітер", — повідомила Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві. Фото: Meteoprog

Небезпечні метеорологічні явища в Україні

28 липня в Україні, крім західних, Житомирської, Київської та Вінницької областей, грози, місцями шквали 15 — 20 м/с;

Значні дощі у:

Херсонській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Полтавській,

Харківській,

Сумській областях.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, вихідними атмосфера подарує Україні багато сонця та приємного тепла, лише в західних областях затримається волога погода.

Також раніше ми писали, що протягом липня екстремально висока температура спричинила хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.