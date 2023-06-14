Какая будет погода в Украине завтра, 15 июня

Люди гуляют по Крещатику Фото: Новости.

Завтра, 15 июня, по всей территории Украины ожидается жаркая погода. Однако без кратковременных дождей не обойтись.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Какой будет погода по Украине

В подавляющем большинстве областей Украины завтра, 15 июня, ожидается солнечная и жаркая погода.

Температура воздуха:

+23+28 градусов,

на западе и северо-востоке (Сумщина, север Харьковщины) будет немного свежее - +20 +25 градусов.

Кратковременные дожди пройдут почти по всей территории Украины. "Сухо" будет только в Одесской, Николаевской и Луганской областях.

Погода в Киеве

Киевлян и гостей столицы порадует солнышко и теплая погода.

Температура воздуха – +24+26 градусов. Днем в столице местами пройдет кратковременный дождь.

Ожидается возможная гроза – лучше прихватить с собой зонтики.

Напомним, ранее мы писали, что по данным Центра предусмотренной космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, 18 июня ожидается магнитная буря , которая может оказаться достаточно ощутимой для людей.