Какая будет погода в Украине завтра, 15 июня

В Украине потеплеет, но повезет не всем областям: какой завтра будет погода
Завтра, 15 июня, по всей территории Украины ожидается жаркая погода. Однако без кратковременных дождей не обойтись.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода по Украине
В подавляющем большинстве областей Украины завтра, 15 июня, ожидается солнечная и жаркая погода.
Температура воздуха:
- +23+28 градусов,
- на западе и северо-востоке (Сумщина, север Харьковщины) будет немного свежее - +20 +25 градусов.
Кратковременные дожди пройдут почти по всей территории Украины. "Сухо" будет только в Одесской, Николаевской и Луганской областях.
Погода в Киеве
Киевлян и гостей столицы порадует солнышко и теплая погода.
Температура воздуха – +24+26 градусов. Днем в столице местами пройдет кратковременный дождь.
Ожидается возможная гроза – лучше прихватить с собой зонтики.
Напомним, ранее мы писали, что по данным Центра предусмотренной космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, 18 июня ожидается магнитная буря , которая может оказаться достаточно ощутимой для людей.