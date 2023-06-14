Якою буде погода в Україні завтра, 15 червня

Люди гуляють по Хрещатику Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 червня, по всій території України очікується спекотна погода. Однак без короткочасних дощів не обійтись.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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У переважній більшості областей України завтра, 15 червня, очікується сонячна та спекотна погода.

Температура повітря:

+23+28 градусів,

на заході та північному сході (Сумщина, північ Харківщини) буде трохи свіжіше — +20+25 градусів.

Короткочасні дощі пройдуть майже по всій території Україні. "Сухо" буде тільки на Одещині, Миколаївщині та Луганщині.

Погода в Києві

Киян та гостей столиці також потішить сонечко та тепла погода.

Температура повітря — +24+26 градусів. Удень у столиці місцями пройде короткочасний дощ.

Очікується ймовірна гроза — краще прихопити із собою парасольки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.