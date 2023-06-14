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В Україну повертаються зливи: які регіони завтра накриє дощем

14 червня 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Дощі в Україні 15 червня — де будуть зливи.
Дівчина з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 15 червня, в Україні у всіх областях очікуються зливи або короткочасні дощі. Також можливий вітер 5-10 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні 15 червня

Синоптики прогнозують, що 15 червня у західних областях буде хмарно з проясненнями, вночі невеликі, а вдень помірні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі 8-13°, а  вдень — 19-24°.

На решті території мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, можливо й гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Окрім того, у всіх областях можливий вітер північно-східний (у західних областях — південно-східний), 5-10 м/с.

погода в Україні 15 червня
Погода в Україні 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 15 червня

Упродовж дня 15 червня, у Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, проте вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, а вдень 22-27°. У самому Києві вночі близько 15°, вдень 23-25°.

Небезпечні гідрологічні явища

Упродовж 14-15 червня на річці Дніпро нижче Каховської ГЕС, внаслідок її підриву, утримуватиметься значне затоплення прируслових територій та частин населених пунктів (житлові, господарські та промислові об'єкти): м. Херсон, у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах Херсонської області (III рівень небезпеки — червоний).

Також протягом цих днів 14-15 червня утримуватиметься часткове затоплення заплави та понижених ділянок прирічкових територій на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (синоптики попередили про І рівень небезпеки — жовтий).

"Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий)", — кажуть синоптики.

Окрім того, у першій половині доби 14 травня очікується проходження максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідропоста Заліщики (Тернопільська область) висотою 460 — 500 см над нулем поста (рівень води на 8:00 13 травня дорівнював 426 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700 — 850 м3/с, без негативних наслідків.

погода в Україні 15 червня
Небезпечні гідрологічні явища в Україні 15 червня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за даними Центру передбаченої космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, 18 червня очікується магнітна буря, яка може бути досить відчутною для людей.

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