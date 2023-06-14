Дожди в Украине 15 июня – где будут ливни

Девушка с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 июня, в Украине во всех областях ожидаются ливни или кратковременные дожди. Также возможен ветер 5-10 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Синоптики прогнозируют, что 15 июня в западных областях будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, а днем умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью 8-13 °, а днем — 19-24 °.

На остальной территории переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, возможно, и гроза. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

Кроме того, во всех областях возможен ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Погода в Украине 15 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 июня

В течение дня 15 июня в Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, а днем 22-27°. В Киеве ночью около 15°, днем 23-25°.

Опасные гидрологические явления

В течение 14-15 июня на реке Днепр ниже Каховской ГЭС, в результате ее подрыва, будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов (жилищные, хозяйственные и промышленные объекты): г. Херсон, Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области (III уровень опасности — красный).

Также в течение этих дней 14-15 июня будет содержаться частичное затопление поймы и пониженных участков приречных территорий на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (синоптики предупредили об уровне опасности — желтый).

"В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — говорят синоптики.

Кроме того, в первой половине суток 14 мая ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на р. Днестр в створе гидропоста Залещики (Тернопольская обл.) высотой 460 – 500 см над нулем поста (уровень воды на 8:00 13 мая равнялся 426 см), максимальный расход воды прогнозируется в пределах 700 - 850 м3/с, без отрицательных последствий.

Опасные гидрологические явления в Украине 15 июня. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, по данным Центра предусмотренной космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, 18 июня ожидается магнитная буря, которая может оказаться достаточно ощутимой для людей.