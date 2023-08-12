В воскресенье украинцы смогут отдохнуть от жары: прогноз погоды от народной синоптикини Диденко

Девушки гуляют по улице теплого дня. Фото: Информатор

Воскресенье 13 августа в Украине будет резко контрастировать с предыдущими днями. На смену беспощадной жаре придет приятное тепло.

Такой прогноз погоды сделала народная синоптика Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на 13 августа.

"В воскресенье температура воздуха будет составлять приятные +24+29 градусов. А уже в понедельник начнет теплеть до +26+31 градуса и так далее, до настоящей летней жары", —- рассказала Диденко.

Синоптикиня подчеркнула, что дождей в воскресенье в Украине не предполагается, всюду антициклональный характер погоды, то есть сухо и солнечно.

"В Киеве в воскресенье также без осадков. Температура воздуха будет достигать +25+27 градусов. В понедельник уже +30 градусов и дальше по неделе выше и выше", — сообщила Диденко.

Впрочем, расслабляться украинцам не стоит. Их еще ждет настоящая летняя жара.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, на выходных в Украине ожидается погода с грозами. В большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.

Напомним, ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается +20+25 °С.