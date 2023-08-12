В неділю українці зможуть відпочити від спеки: прогноз погоди від народної синоптикині Діденко

Люди відпочивають у Києві теплого дня. Фото: Новини.LIVE

Неділя 13 серпня в Україні різко контрастуватиме з попередніми днями. На зміну нещадній спеці прийде приємне тепло.

Такий прогноз погоди зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 13 серпня

"В неділю температура повітря становитиме приємні +24+29 градусів. А вже у понеділок почне теплішати до +26+31 градуса і так далі, до справжньої літньої спеки", — розповіла Діденко.

Синоптикиня наголосила, що дощів у неділю в Україні не передбачається, усюди антициклональний характер погоди, тобто сухо і сонячно.

"У Києві в неділю також без опадів. Температура повітря сягатиме +25+27 градусів. У понеділок вже +30 градусів і далі по тижню вище й вище", — повідомила Діденко.

Втім, розслаблятися українцям не варто. На них ще чекає справжня літня спека.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, на вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.