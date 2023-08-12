Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В неділю українці зможуть відпочити від спеки: прогноз погоди від народної синоптикині Діденко arrow

В неділю українці зможуть відпочити від спеки: прогноз погоди від народної синоптикині Діденко

12 серпня 2023 18:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В неділю українці зможуть відпочити від спеки: прогноз погоди від народної синоптикині Діденко
Люди відпочивають у Києві теплого дня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Неділя 13 серпня в Україні різко контрастуватиме з попередніми днями. На зміну нещадній спеці прийде приємне тепло.

Такий прогноз погоди зробила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 13 серпня

"В неділю температура повітря становитиме приємні +24+29 градусів. А вже у понеділок почне теплішати до +26+31 градуса і так далі, до справжньої літньої спеки", — розповіла Діденко.

Синоптикиня наголосила, що дощів у неділю в Україні не передбачається, усюди антициклональний характер погоди, тобто сухо і сонячно.

"У Києві в неділю також без опадів. Температура повітря сягатиме +25+27 градусів. У понеділок вже +30 градусів і далі по тижню вище й вище", — повідомила Діденко.

Втім, розслаблятися українцям не варто. На них ще чекає справжня літня спека.

Прогноз погоди від Наталки Діденко. Фото: Скриншот 

Раніше ми повідомляли, на вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз