Погода в Украине на 4 ноября --- где ожидается мокрый снег

Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 4 ноября в Украине ожидается пасмурная погода с осадками. Более того, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 4 ноября

В сообщении говорится, что ночью в юго-восточной части Украины, включая Харьковскую область, ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в то время как в остальных регионах будет идти слабый дождь.

В Карпатском регионе прогнозируется мокрый снег. В течение дня осадки по большей части прекратятся, за исключением восточных областей, где возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а в дневные часы в восточных областях могут быть порывы ветра достигающие 15-20 метров в секунду.

Температурный режим ночью предполагает от +3…+8°С, но в южных и восточных регионах столбик термометра может подняться до +11°С. В западных областях температура будет колебаться 0…+5°С. Дневная температура ожидается в пределах +7…+12°С, тогда как на юге страны она может составить +10…+15°С.

Погода в Украине на 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что 8-9 ноября предполагается, что из-за осадков уровень воды в реках Днестровского бассейна (на территории Ивано-Франковской области) и притоках реки Прут может подняться на 0,2 до 0,7 метра по сравнению с отметками, зарегистрированными утром 8 ноября. При этом негативных последствий такой подъём воды не вызовет.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в этом году осень продолжает дарить аномальное тепло. Температурный фон с начала ноября составляет +13...+15°C при норме в настоящее время +5°C, что свойственно для середины сентября.