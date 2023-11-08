Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Укргидрометцентр назвал регион, где выпадет мокрый снег завтра arrow

Укргидрометцентр назвал регион, где выпадет мокрый снег завтра

8 ноября 2023 21:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 4 ноября --- где ожидается мокрый снег
Снегопад в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 4 ноября в Украине ожидается пасмурная погода с осадками. Более того, в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине на 4 ноября

В сообщении говорится, что ночью в юго-восточной части Украины, включая Харьковскую область, ожидаются умеренные осадки в виде дождя, в то время как в остальных регионах будет идти слабый дождь. 

В Карпатском регионе прогнозируется мокрый снег. В течение дня осадки по большей части прекратятся, за исключением восточных областей, где возможен небольшой дождь.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, а в дневные часы в восточных областях могут быть порывы ветра достигающие 15-20 метров в секунду.

Температурный режим ночью предполагает от +3…+8°С, но в южных и восточных регионах столбик термометра может подняться до +11°С. В западных областях температура будет колебаться  0…+5°С. Дневная температура ожидается в пределах +7…+12°С, тогда как на юге страны она может составить +10…+15°С.

Погода на 4 ноября
Погода в Украине на 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что 8-9 ноября предполагается, что из-за осадков уровень воды в реках Днестровского бассейна (на территории Ивано-Франковской области) и притоках реки Прут может подняться на 0,2 до 0,7 метра по сравнению с отметками, зарегистрированными утром 8 ноября. При этом негативных последствий такой подъём воды не вызовет.

Погода на 4 ноября
Предупреждение об изменении гидрологической ситуации. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что в этом году осень продолжает дарить аномальное тепло. Температурный фон с начала ноября составляет +13...+15°C при норме в настоящее время +5°C, что свойственно для середины сентября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

Актуальное по теме