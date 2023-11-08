Погода в Україні на 4 листопада --- де очікується мокрий сніг

Снігопад у Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 4 листопада, в Україні очікується похмура погода з опадами. Більш того, у деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 4 листопада

У повідомленні йдеться, що вночі у південно-східній частині України, включаючи Харківську область, очікуються помірні опади у вигляді дощу, тоді як у решті регіонів йтиме слабкий дощ.

У Карпатському регіоні прогнозується мокрий сніг. Протягом дня опади здебільшого припиняться, крім східних областей, де можливий невеликий дощ.

Вітер дме з північного заходу зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, а вдень у східних областях можуть бути пориви вітру, що досягають 15-20 метрів за секунду.

Температурний режим вночі передбачає від +3…+8°С, але у південних та східних регіонах стовпчик термометра може піднятися до +11°С. У західних областях температура коливатиметься від 0...+5°С. Денна температура очікується в межах +7…+12°С, тоді як на півдні країни вона може становити +10…+15°С.

Погода в Україні на 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Попередження Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що 8-9 листопада передбачається, що через опади рівень води у річках Дністровського басейну (на території Івано-Франківської області) та притоках річки Прут може піднятися на 0,2 до 0,7 метра порівняно з відмітками, зареєстрованими вранці 8 листопада. При цьому негативних наслідків такого підйому води не спричинить.

Попередження про зміну гідрологічної ситуації. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що цього року осінь продовжує дарувати аномальне тепло. Температурний фон з початку листопада становить +13...+15°C за норми нині +5°C, що властиво для середини вересня.