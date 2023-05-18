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Украину зальет дождями, но некоторым областям повезет: что прогнозирует синоптик

18 мая 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Украину зальет дождями, но некоторым областям повезет: что прогнозирует синоптик
Какая будет погода в пятницу, 19 мая. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Народный синоптик рассказал, что завтра дождь будет по всей территории Украины. Однако осадки минуют несколько областей. Подробную погоду на завтра, 19 мая читайте в материале.

Какая будет погода завтра сообщил народный синоптик Наталья Диденко на своей Telegram-странице.

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Какая будет погода в пятницу, 19 мая

Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 19 мая, в Украине будет теплая воздушная масса.

В течение дня температура воздуха составит:

  • +23+26 градусов в целом по территории Украины,
  • в западных областях и большинстве северных будет немного свежее — +19 +23 градуса.

Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях, говорят синоптики.

Украину зальет дождями, кроме определенных областей

Синоптики сообщают, что дожди в пятницу в Украине вероятны повсюду, кроме восточных областей. Характер ливней — кратковременные, будут идти в дневные часы суток.

Какая будет погода на Киевщине 19 мая

Завтра, в пятницу, киевляне не будут испытывать летнюю жару. Температура днем преимущественно +22+23.

Дождя синоптики не прогнозируют, однако небольшие осадки характерны для отдельных районов столицы.

"В дальнейшем в Украине — преимущественно тепло, дожди с грозами будут выпадать, но неравномерно", — заявила Наталья Диденко.

Напомним, ранее мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

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