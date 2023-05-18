Украину зальет дождями, но некоторым областям повезет: что прогнозирует синоптик
Народный синоптик рассказал, что завтра дождь будет по всей территории Украины. Однако осадки минуют несколько областей. Подробную погоду на завтра, 19 мая читайте в материале.
Какая будет погода завтра сообщил народный синоптик Наталья Диденко на своей Telegram-странице.
Какая будет погода в пятницу, 19 мая
Синоптик прогнозирует, что в пятницу, 19 мая, в Украине будет теплая воздушная масса.
В течение дня температура воздуха составит:
- +23+26 градусов в целом по территории Украины,
- в западных областях и большинстве северных будет немного свежее — +19 +23 градуса.
Ветер восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а значит, и штормовым на морях, говорят синоптики.
Украину зальет дождями, кроме определенных областей
Синоптики сообщают, что дожди в пятницу в Украине вероятны повсюду, кроме восточных областей. Характер ливней — кратковременные, будут идти в дневные часы суток.
Какая будет погода на Киевщине 19 мая
Завтра, в пятницу, киевляне не будут испытывать летнюю жару. Температура днем преимущественно +22+23.
Дождя синоптики не прогнозируют, однако небольшие осадки характерны для отдельных районов столицы.
"В дальнейшем в Украине — преимущественно тепло, дожди с грозами будут выпадать, но неравномерно", — заявила Наталья Диденко.
Напомним, ранее мы писали, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.