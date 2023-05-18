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Україну заллє дощами, але деяким областям пощастить: що прогнозує синоптикиня

18 травня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Україну заллє дощами, але деяким областям пощастить: що прогнозує синоптикиня
Якою буде погода у пʼятницю, 19 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Народна синоптикиня розповіла, що завтра дощ пануватиме по всій територій України. Однак опади оминуть кілька областей. Детальну погоду на завтра, 19 травня, читайте в матеріалі.

Якою буде погода завтра повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на своїй Telegram-сторінці.

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Якою буде погода у пʼятницю, 19 травня

Синоптикиня прогнозує, що у пʼятницю, 19 травня,  в Україні пануватиме тепла повітряна маса.

Протягом дня температура повітря становитиме:

  • +23+26 градусів загалом по території України,
  • у західних областях та більшості північних буде трохи свіжіше — +19+23 градуси.

Вітер східний та північно-східний, помірний, у південній частині може бути сильним, а, отже, і штормовим на морях, кажуть синоптики.

Україну заллє дощами, крім певних областей

Синоптики повідомляють, що дощі в п'ятницю в Україні ймовірні повсюди, окрім східних областей. Характер злив — короткочасні, йтимуть в денні години доби.

Якою буде погода на Київщині 19 травня

Завтра, у пʼятницю, кияни не відчуватимуть літньої спеки. Температура вдень переважно +22+23.

Дощу синоптики не прогнозують, однак незначні опади характерні для окремих районів столиці.

"Надалі в Україні — переважно тепло, дощі з грозами випадатимуть, але нерівномірно", — заявила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших урожаїв за десятиліття.

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