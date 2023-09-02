Погода в Украине сегодня, 2 сентября — сборный прогноз от Укргидрометцентра, Meteoprog и Диденко

В первые дни осени Украину ожидают дожди. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами кратковременный дождь. В целом же в первые дни сентября украинцев ожидает долгожданная прохлада.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 2 сентября

По прогнозам синоптиков, начало осени наконец-то принесет свежий воздух, без жары.

В субботу, 2 сентября, следует ожидать локальных дождей в западной части Украины. На остальной территории будет сухо и малооблачно.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 2 сентября, от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

3 сентября в западных областях Украины ожидаются сильные дожди и грозы. Местами следует ожидать даже ливни и град. Также в воскресенье осадки дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской областей. На остальной территории сохранится сухая погода.

Погода в Киеве и Киевской области 2 сентября

Синоптики отмечают, что 2 сентября в Киеве и области будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Температура по области:

ночью 9 — 14°,

днем 22 — 27°.

Прогноз погоды в Киеве на субботу, 2 сентября, от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 12 — 14°;

днем около 25°.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, в ближайшие выходные температура воздуха будет составлять +20+26 градусов, на юге и юго-востоке до +29 градусов. А в воскресенье в западных областях даже кое-где +18+20 градусов.