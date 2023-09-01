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Перші дні осені: народна синоптикиня Діденко розповіла, які регіони заллє дощем

1 вересня 2023 17:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на перші дні осені
У перші дні осені на Україну чекають дощі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перші дні вересня на українців очікує довгоочікувана прохолода. В західних областях України варто очікувати дощів, подекуди з грозами.

Такий прогноз погоди на початок осені дала народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на початку вересня

За прогнозами синоптикині, початок осені нарешті принесе свіже повітря, без спеки. Найближчими вихідними температура повітря становитиме +20...+26 градусів, на півдні та південному сході до +29 градусів. А в неділю у західних областях навіть подекуди +18...+20 градусів. 

У суботу, 2 вересня, варто очікували локальних дощів у західній частині України. На решті території буде сухо і малохмарно.

3 вересня в західних областях України очікуються сильні дощі та грози. Місцями варто очікувати навіть зливи та град. Також у неділю опади дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. На решті території втримається суха погода. 

Погода на Київщині на початку вересня

У Києві в суботу очікується суха погода. В неділю є ймовірність локального дощу. Температура повітря близько +25 градусів.

Прогноз погоди від Наталії Діденко. Фото: Скріншот

Раніше ми розповідали, що у перший день осені в Одесі синоптики прогнозують штормове попередження. Цілий день спостерігатимуться пориви шквального вітру з дощем.

Нагадуємо, що у перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.

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