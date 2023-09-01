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Первые дни осени: народный синоптик Диденко рассказала, какие регионы зальет дождем

1 сентября 2023 17:29
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на первые дни осени
В первые дни осени Украину ждут дожди. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В первые дни сентября украинцев ожидает долгожданная прохлада. В западных областях Украины следует ожидать дождей, кое-где с грозами.

Такой прогноз погоды на начало осени дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине в начале сентября

По прогнозам синоптика, начало осени наконец-то принесет свежий воздух, без жары. В ближайшие выходные температура воздуха будет +20...+26 градусов, на юге и юго-востоке до +29 градусов. А в воскресенье в западных областях даже кое-где +18...+20 градусов.

В субботу, 2 сентября, следует ожидать локальных дождей в западной части Украины. На остальной территории будет сухо и малооблачно.

3 сентября в западных областях Украины ожидаются сильные дожди и грозы. Местами следует ожидать даже ливни и град. Также в воскресенье осадки дойдут до Винницкой, Житомирской, Киевской областей. На остальной территории сохранится сухая погода.

Погода в Киевской области в начале сентября

В Киеве в субботу ожидается сухая погода. В воскресенье есть возможность локального дождя. Температура воздуха около +25 градусов.

Прогноз погоды от Натальи Диденко. Фото: Скриншот

Ранее мы рассказывали, что в первый день осени в Одессе синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Целый день ожидаются порывы шквального ветра с дождем.

Напоминаем, что в первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.

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