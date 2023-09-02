Погода в Україні сьогодні, 2 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

Україну заливатиме дощами: синоптики розповіли, де сьогодні вируватиме справжня осінь
Сьогодні, 2 вересня у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ. А загалом у перші дні вересня на українців очікує довгоочікувана прохолода.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 2 вересня
За прогнозами синоптиків, початок осені нарешті принесе свіже повітря, без спеки.
У суботу, 2 вересня, варто очікували локальних дощів у західній частині України. На решті території буде сухо і малохмарно.
3 вересня в західних областях України очікуються сильні дощі та грози. Місцями варто очікувати навіть зливи та град. Також у неділю опади дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. На решті території втримається суха погода.
Погода у Києві та Київській області 2 вересня
Синоптики зазначають, що 2 вересня, у Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура по області:
- вночі 9 — 14°;
- вдень 22 — 27°.
Температура у Києві:
- вночі 12 — 14°;
- вдень близько 25°.
Нагадаємо, найближчими вихідними температура повітря становитиме +20+26 градусів, на півдні та південному сході до +29 градусів. А в неділю у західних областях навіть подекуди +18+20 градусів.