Погода в Україні сьогодні, 2 вересня — збірний прогноз від Укргідрометцентру, Мeteoprog і Діденко

У перші дні осені на Україну чекають дощі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 вересня у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ. А загалом у перші дні вересня на українців очікує довгоочікувана прохолода.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Погода в Україні 2 вересня

За прогнозами синоптиків, початок осені нарешті принесе свіже повітря, без спеки.

У суботу, 2 вересня, варто очікували локальних дощів у західній частині України. На решті території буде сухо і малохмарно.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 2 вересня, від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

3 вересня в західних областях України очікуються сильні дощі та грози. Місцями варто очікувати навіть зливи та град. Також у неділю опади дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. На решті території втримається суха погода.

Погода у Києві та Київській області 2 вересня

Синоптики зазначають, що 2 вересня, у Києві та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура по області:

вночі 9 — 14°;

вдень 22 — 27°.

Прогноз погоди в Києві на суботу, 2 вересня, від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 12 — 14°;

вдень близько 25°.

Прогноз погоди в Києві від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчими вихідними температура повітря становитиме +20+26 градусів, на півдні та південному сході до +29 градусів. А в неділю у західних областях навіть подекуди +18+20 градусів.