Украину укутает тепло: какие области сегодня прогреет больше всего

Привлекательная девушка радуется солнышку. Фото: Google

Сегодня, 14 июня, в Украину возвращается тепло. Ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако следует ожидать прояснения.

Новости.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей территории Украины, однако со значительным потеплением. Отмечается, что в западных, Винницкой, Одесской областях и в юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 10 — 15°С,

на побережье морей до 18°С;

днем в Украине 19 — 24°С;

на высокогорье Карпат ночью 3 — 8°С, днем 11— 16°С.

Погода в Украине на 14 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киеву и области

В Киеве и области без осадков, синоптики прогнозируют также переменную облачность.

Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью 10 — 15°С, днем 19 — 24°С;

в Киеве: ночью 14 °С, днем 22 — 24 °С.

По словам народного синоптика Натальи Диденко, серьезного дождя в столице ожидать не стоит. Перспектива на будущее: повышение температуры воздуха.

В Киеве 14 июня еще +22+24 градуса, а уже в четверг +24+26 градусов.

Пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожароопасности по Украине.

12 — 15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, вода из Новой Каховки уже отошла, люди постепенно возвращаются в свои дома. Тем временем российские оккупанты все еще не пускают людей проверить прибрежную зону, где расположен Дворец культуры, административные здания и пресловутый зоопарк.