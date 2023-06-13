Якою буде погода завтра, 14 червня. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 14 червня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території України, однак зі значним потеплінням. Зазначається, що у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 10-15°,

на узбережжі морів до 18°;

вдень в Україні 19-24°;

на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 11-16°.

Погода в Україні на завтра, 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

Завтра в Києві та області без опадів, синоптики прогнозують також мінливу хмарність.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 10-15°, вдень 19-24°;

у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Ймовірна пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зазначається, що 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.