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Нарешті в Україну йде тепло: детальний прогноз погоди на завтра

13 червня 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 14 червня.
Якою буде погода завтра, 14 червня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні 14 червня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території України, однак зі значним потеплінням. Зазначається, що у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 10-15°,
  • на узбережжі морів до 18°;
  • вдень в Україні 19-24°;
  • на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 11-16°.
Погода в Україні на завтра, 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

Завтра в Києві та області без опадів, синоптики прогнозують також мінливу хмарність.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 10-15°, вдень 19-24°;
  • у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Ймовірна пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зазначається, що 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення. 

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