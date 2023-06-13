Погода в Україні на завтра, 14 червня.

Нарешті в Україну йде тепло: детальний прогноз погоди на завтра
Завтра, 14 червня, по території України очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 14 червня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території України, однак зі значним потеплінням. Зазначається, що у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 10-15°,
- на узбережжі морів до 18°;
- вдень в Україні 19-24°;
- на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 11-16°.
Погода на Київщині
Завтра в Києві та області без опадів, синоптики прогнозують також мінливу хмарність.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 10-15°, вдень 19-24°;
- у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.
Ймовірна пожежна небезпека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зазначається, що 12-15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.