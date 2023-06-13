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Наконец-то в Украину идет тепло: подробный прогноз погоды на завтра

13 июня 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 14 июня.
Какой будет погода завтра, 14 июня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 14 июня, по территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако прояснения тоже следует ожидать.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 14 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей территории Украины, однако со значительным потеплением . Отмечается, что в западных, Винницкой, Одесской областях и в юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 10-15°,
  • на побережье морей до 18°;
  • днем в Украине 19-24 °;
  • на высокогорье Карпат ночью 3-8 °, днем 11-16 °.
Погода в Украине на завтра, 14 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Завтра в Киеве и области без осадков, синоптики прогнозируют также переменную облачность.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 10-15°, днем 19-24°;
  • в Киеве ночью 12-14 °, днем 22-24 °.

Вероятная пожарная опасность

Синоптики предупреждают о пожарной опасности по Украине . 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожароопасности по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области из-за сильных ливней , которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.

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