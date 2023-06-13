Погода в Украине на завтра, 14 июня.

Наконец-то в Украину идет тепло: подробный прогноз погоды на завтра
Завтра, 14 июня, по территории Украины ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди пройдут в некоторых областях, однако прояснения тоже следует ожидать.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 14 июня
Синоптики прогнозируют переменную облачность по всей территории Украины, однако со значительным потеплением . Отмечается, что в западных, Винницкой, Одесской областях и в юго-восточной части кратковременные дожди, днем иногда с грозами; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 10-15°,
- на побережье морей до 18°;
- днем в Украине 19-24 °;
- на высокогорье Карпат ночью 3-8 °, днем 11-16 °.
Погода в Киевской области
Завтра в Киеве и области без осадков, синоптики прогнозируют также переменную облачность.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 10-15°, днем 19-24°;
- в Киеве ночью 12-14 °, днем 22-24 °.
Вероятная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о пожарной опасности по Украине . 12-15 июня в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области из-за сильных ливней , которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.