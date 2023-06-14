Україну огорне тепло: які області сьогодні прогріє найбільше

Приваблива дівчина радіє сонечку. Фото: Google

Сьогодні, 14 червня, в Україну повертається тепло. Очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі пройдуть в деяких областях, однак прояснення слід теж очікувати.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність по всій території України, однак зі значним потеплінням. Зазначається, що у західних, Вінницькій, Одеській областях та у південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

вночі 10 — 15°С,

на узбережжі морів до 18°С;

вдень в Україні 19 — 24°С;

на високогір'ї Карпат вночі 3 — 8°С, вдень 11 — 16°С.

Погода в Україні на 14 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Києву та області

У Києві та області без опадів, синоптики прогнозують також мінливу хмарність.

Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура повітря:

по області: вночі 10 —15 °С, вдень 19 —24 °С;

у Києві: вночі — 14 °С, вдень 22 — 24 °С.

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, дощу якогось серйозного в столиці чекати не варто. Перспектива подальша: підвищення температури повітря.

У Києві 14-го червня ще +22+24 градуси, а вже у четвер +24+26 градусів.

Пожежна небезпека

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Україні. Зазначається, що 12 — 15 червня у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, вода з Нової Каховки вже відійшла, люди поступово повертаються до своїх домівок. Тим часом російські окупанти все ще не пускають людей перевірити прибережну зону, де розташований Палац культури, адміністративні будівлі та горезвісний зоопарк.